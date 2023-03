Steam bekommt wohl neue Funktion, die früher einfach nur Zettel und Stift war

Notizen können vielleicht schon bald auch bei Steam verfasst werden, Stift und Papier werden somit überflüssig.

Spiele können mitunter richtig kompliziert sein. Damit wir nicht vergessen, welche Dorfbewohnerin in Stardew Valley nochmal den Löwenzahn so sehr mochte, schreiben wir uns den Spaß gerne mal altmodisch auf einem Stück Papier mit. Das potenziell kommende Update von Steam macht diesen Schritt nun nichtig.

Naja, zugegeben nicht ganz. Mitschreiben können wir noch immer, aber eben nicht mehr auf einem Zettel, sondern direkt bei eurer Steam-Bibliothek. Der Dataminer und SteamDB-Gründer Pavel Djnudik ist auf ein paar spannende Hinweise gestoßen, die er auf Twitter mit uns teilt.

Mit der neuen Notiz-Funktion sollt ihr ganz entspannt auf Steam euren Gedanken freien Lauf lassen können, ohne ein separates Dokument eines anderen Anbieters zu öffnen oder umständlich auf dem Papier mitzukritzeln.

Die Community munkelt sogar, dass sich vielleicht auch Bilder im Notiz-System abspeichern lassen. Ob das aber alles wirklich kommt, ist noch unklar. Steam hat sich dazu noch nicht offiziell geäußert, genießt diese Infos also mit Vorsicht.

Da kommt noch mehr

Das ist aber noch nicht alles: Djundik postet ebenfalls, dass ein Notification System für den Steam Client erscheinen soll. Das würde dem System der Handy-App ähneln. Ihr seht dort , welche Spiele auf eurer Wunschliste im Angebot sind, Updates veröffentlicht oder auch Freundschaftsanfragen gesendet wurden.

In der App könnt ihr die Benachrichtigungen in den Einstellungen ausschalten, ihr könnt das also vermutlich dann auch in der Desktop-Version.

Würdet ihr euch auf eine kommende Notiz-Funktion freuen oder spielt ihr ohnehin nie mit Notizen? Wenn doch, verfasst ihr die bereits komplett digital oder ist euch doch der altbekannte Stift lieber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!