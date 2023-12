Neues Steam-Feature hilft euch jetzt, peinliche Geständnisse zu vermeiden

Ihr könnt Spiele eurer Steam-Bibliothek gezielt vor den Augen anderer schützen.

Die Beta-Variante von Steam bietet nun auch offiziell eine neue Einstellung für die eigene Privatsphäre an. Das Feature erlaubt euch, einzelne Spiele vor anderen Nutzern zu verbergen - die Gründe dafür sind natürlich vollkommen eure Sache.

Niemand muss erfahren, was ihr spielt

Die neue Option lässt euch ein einzelnes Spiel vor allen anderen verbergen. Die bisherigen Optionen ließen euch nur die gesamte Bibliothek auf »privat« setzen.

Was genau passiert mit einem Spiel, wenn ich diese Einstellung nutze? Im Grunde wirkt es von außen so, als würdet ihr das Spiel einfach nicht besitzen.

Der gewählte Titel wird nicht in der Freundesliste angezeigt, wenn ihr es spielt. Euer Profil zeigt keine Spielzeit oder erreichte Errungenschaften. Außerdem können Freunde auf der Shop-Seite nicht sehen, dass ihr das Spiel schon habt.

Der einzige Haken: Ihr könnt keine Sammelkarten für einen Titel erhalten, den ihr als »privat« markiert habt.

Nur in der Steam-Beta verfügbar

Beachtet, dass dieses neue Feature zunächst nur in der Beta-Variante von Steam genutzt werden kann. Um den Beta-Client zu aktivieren, geht in die Einstellungen von Steam.

Dort wählt ihr den Tab »Benutzeroberfläche« aus und stellt die Auswahl beim dritten Punkt »Client Beta Teilnahme« auf »Steam Beta Update«. Danach führt einen Neustart, gefolgt von einem Update durch.

So setzt ihr Spiele auf »privat«

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das neue Feature anzuwenden. So könnt ihr direkt beim Kauf eines neuen Spiels entscheiden, ob es direkt vor anderen Nutzern verborgen wird.

Natürlich könnt ihr auch nachträglich die öffentliche Sichtbarkeit umstellen. Macht dafür einen Rechtsklick auf das Spiel in eurer Steam-Bibliothek und geht in den neuen Menüpunkt »Privatsphäre« und »Eigenschaften«.

Oder ihr setzt den Titel direkt über »Verwalten« nach dem Rechtsklick auf »privat«. Ihr könnt das Ganze noch mal im offiziellen FAQ (Englisch) von Steam nachlesen.

Ob nun die nicht ganz jugendfreien Puzzle-Spiele, die Sammlung an Visual Novels oder eure fünfstellige Spielzeit in Counter-Strike: Niemand muss es erfahren. Ist diese selektive Privatsphäre ein Feature, das euch sinnvoll erscheint? Gibt es überhaupt Spiele in eurer Steam-Bibliothek, die ihr verstecken möchtet? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.