Das Steam Next Fest kehrt zurück: Im Juni könnt ihr 2.842 Spiele gratis vor Release testen, erste Titel bestätigt

Unter anderem könnt ihr bald Jump Ship und Hell is Us kostenlos auf Steam ausprobieren.

Neue Spiele zu finden, ist nicht immer einfach: Auf Steam allein erscheinen jeden Tag etliche neue Titel und die Auswahl ist gigantisch. Eine gute Gelegenheit ist da immer das Steam Next Fest. Hier könnt ihr teilnehmende Spiele schon vor dem Release kostenlos ausprobieren und bei Bedarf anschließend auf eurer Wunschliste vermerken.

Bis zur nächsten Ausgabe des Events dauert es auch nicht mehr lang: Das Steam Next Fest startet wieder am 9. Juni 2025. Bis zum 16. Juni habt ihr die Gelegenheit, euch durch insgesamt 2.842 Spiele zu wühlen. Start und Ende des Events sind für gewöhnlich um 19 Uhr deutscher Zeit.

Welche Spiele nehmen teil?

Zwar ist auf Steam noch keine komplette Liste einsehbar, doch einige Spiele haben bereits ihre Teilnahme am Steam Next Fest angekündigt. Hier eine kleine Auswahl:

Jump Ship: Mit bis zu vier Spielern steuert ihr in Jump Ship ein Raumschiff durch Missionen, erlebt Raum- und Bodenschlachten, sammelt Beute und haltet euer Schiff instand. Erscheinen soll das Spiel 2025.

10:48 Beeindruckende Weltraum-Schlachten und Koop-Gameplay: Jump Ship zeigt sich von seiner besten Seite

Stronghold Crusader: Definitive Edition: Die Neuauflage des Echtzeitstrategie-Klassikers bietet neben verbesserter Grafik auch neue KI-Gegner, Missionen und Einheiten. Die neue Demo ist schon jetzt verfügbar, erscheinen soll das Spiel am 15. Juli 2025.

11:21 Stronghold Crusader: Definitive Edition - Vorschau-Video zur Strategie-Neuauflage

Star Birds: Das neue Aufbau- und Managementspiel der Entwickler von Dorfromantik lässt euch Rohstoffe auf Asteroiden abbauen und entsteht in Zusammenarbeit mit dem YouTube-Kanal Kurzgesagt. Der Titel soll noch 2025 erscheinen.

Stellar Blade: Das beliebte Action-Rollenspiel erschien vergangenes Jahr für die Playstation und kommt jetzt auch auf Steam. Die Demo ist bereits verfügbar, erscheinen soll der Titel am 12. Juni 2025.

Hell is Us: Ein Action-Spiel mit düsterem Sci-Fi-Setting, das zwar mit hochmoderner Grafik beeindruckt, aber auf klassische Qualitäten setzt. Ihr erkundet die Welt ohne Karte, Kompass oder Questmarker und bekommt keine Hilfe bei den Rätseln. Die Demo ist bereits am 2. Juni verfügbar, erscheinen soll das Spiel am 4. September 2025.

18:26 Die Antwort auf Open-World-Müdigkeit? Ich hab‘s gespielt! | Hell is Us Preview

Date Everything: Über dieses Spiel könnte euch unsere Expertin für Dating-Sims alles erzählen. Hier nur so viel: Der Titel hält, was er verspricht. Mary hat ihn natürlich schon ausprobiert und bereut nichts. Die Demo ist schon jetzt verfügbar, das Spiel erscheint dann am 17. Juni 2025.

1:53 Date Everything: Hier ist der Name Programm

Vindictus: Defying Fate: In diesem Action-Rollenspiel erkundet ihr eine von keltischer Mythologie inspirierte Fantasy-Welt und stellt euch knackigen Bosskämpfen. Die Demo wird am 9. Juni freigeschaltet, ein Releasedatum gibt es für das Spiel noch nicht.

1:19 Vindictus: Defying Fate - Erster Trailer zum Rollenspiel mit Souls-Einflüssen

Das sind einige der Highlights des Steam Next Fests. Natürlich gibt es noch viele weitere Spiele, darunter etwa:

Horizon Journey (Survival)

Remnants of R'lyeh (Survival-Horror)

Tiny Bookshop (Management, Cozy)

Islanders: New Shores (Aufbau)

Walk of Life (Lebenssimulation)

Jelly Troops (Echtzeitstrategie)

The Lonesome Guild (Action-Rollenspiel)

Bloodthief (Hack and Slash)

Wild West General Store Simulator (Simulation)

Artis Impact (JRPG)

Yooka-Replaylee (3D-Plattformer)

Ihr wollt nicht bis nächste Woche warten, um neue Spiele auszuprobieren? Keine Sorge, schon jetzt gibt es jede Menge spannende Titel zu entdecken. Was etwa der vergangene Monat an Geheimtipps bereitgehalten hat, lest ihr im obigen Artikel. Dimi hat gerade außerdem eine großartige Story an nur einem Abend erlebt. Was Kathy Rain so gut macht, lest ihr ebenfalls oben in der Box.