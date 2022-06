Steam Sale: Diese 20 Top-Angebote gelten nur noch heute und morgen

Steam präsentiert uns gerade mit einer kleinen Zwickmühle, denn sie verraten uns nicht, ob all die Spiele, die gerade mit satten Rabatten locken, auch im herannahenden Steam Summer Sale noch reduziert sein werden. Und wenn ja - werden die abgezogenen Prozente nach oben oder unten wandern?

Aber wie heißt es so schön: »Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach.« Außerdem könnt ihr ja notfalls auch refunden, sollte ein Titel morgen tatsächlich noch stärker reduziert sein als heute (was streng genommen gegen Steams neue Sales-Regeln verstoßen würde).

Also präsentieren wir euch heute ein letztes Mal vor dem Sommerverkauf die spannendsten Spiele, die sich gerade für kleines Geld abstauben lassen.

Wann der Summer Sale genau startet und welche Spiele bereits als gesicherte Rabatt-Kandidaten gelten, erfahrt ihr in unserer praktischen Übersicht:

Unser Highlight - Ruined King

Das Rollenspiel Ruined King: A League of Legends Story teilt sich zwar ein Universum mit dem hektischen MOBA, spielt sich allerdings wie ein klassisches, gediegenes Einzelspieler-Abenteuer. Die lineare Geschichte überzeugt vor allem mit ihren ungewöhnlichen Charakteren und ist sozusagen der Nachfolger von Battle Chasers: Nightwar im LoL-Gewand. Stammt auch vom gleichen Entwicklerstudio.

Mit eurer Truppe aus sechs bekannten League of Legends-Helden, darunter der Piratenkönigin Miss Fortune und Fuchsmagierin Ahri, erkundet ihr die Freibeuter-Stadt Bilgewasser und wollt verhindern, dass eine dunkle Macht Viego, den namensgebenden Ruinierten König, zurückbringt.

In den rundenbasierten Kämpfen a la Final Fantasy gilt es, taktisch die Stärken und Schwächen eurer Widersacher zu beachten. Mit Siegesbeute rüstet ihr eure Crew aus und investiert in die Verbesserung ihrer besonderen Fähigkeiten. Das Abenteuer zwischen Seemonstern und Geisterpiraten hält euch locker 40 Stunden bei Laune und hat auch in unserem Test sehr gut abgeschnitten:

Weitere spannende Spiele, die nur noch bis morgen reduziert sind

Die folgenden Angebote laufen allesamt aus, sobald der große Summer Sale startet, also am 23. Juni um 19 Uhr. Den Anfang machen zwei ältere Kaliber, die allerdings nach wie vor eine leidenschaftliche Fan-Gemeinde hinter sich wissen:

Neon White: In diesem Plattformer saust ihr in der Ego-Perspektive und mit einem Affenzahn durchs Himmelreich, um als Attentäter die dortige Dämonenplage zu beseitigen. Das Spiel ist gerade erst erschienen, hat 98 Prozent positive Bewertungen und gewährt euch gleich einen kleinen Nachlass. (20 Euro, um 10 Prozent reduziert)

A Plague Tale - Innocense: Das Action-Adventure mit dezenten Rollenspiel-Elementen erzählt eine packende mittelalterliche Geschichte um Macht, Pest und eine übernatürliche Rattenplage im Frankreich des 14. Jahrhunderts. Der Nachfolger soll noch dieses Jahr erscheinen. (8 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Hier müsst ihr noch schneller sein:

Die folgenden Titel sind nicht bis zum Start des Summer Sale, sondern nur noch wenige Stunden reduziert. Bis 19 Uhr am 22. Juni 2022, um genau zu sein.

Die wichtigsten Angebote im Preisvergleich

Damit ihr die Höhe der Rabatte besser einschätzen könnt oder falls euch die DRM-Freiheit bei GOG wichtig ist, haben wir hier noch einmal die wichtigsten Angebote in unserer praktischen Vergleichs-Tabelle: