Bei Steam sind 15 Spiele stark reduziert, darunter eine der besten Shooter-Reihen überhaupt

Wir haben ein paar heiße Tipps für den aktuellen Steam Sale für euch.

Es ist Mittwoch und das heißt: Bis zum Wochenende ist es leider noch ein Weilchen hin. Was der Tag aber auch bedeutet: Es gibt wieder jede Menge toller Angebote bei Steam! Und weil wir zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk sind, haben wir auch in dieser Woche wieder den redaktionellen Preisfuchs von der Leine gelassen.

Mit Erfolg: Gleich 15 Spiele konnte unser pelziger Freund für euch erschnuppern. Darunter befindet sich eine der wohl besten Shooter-Reihen überhaupt, doch auch so ziemlich alle anderen Genres werden bedient, keine Sorge!

Highlight der Woche: Metro Saga Bundle

Genre & Release: Ego-Shooter | März 2010 / Mai 2013 / Februar 2019

Ego-Shooter | März 2010 / Mai 2013 / Februar 2019 Rabatt & Preis: 89 Prozent | 9 Euro statt 85 Euro

89 Prozent | 9 Euro statt 85 Euro Angebot gilt bis zum: 18. Dezember 2023

Mit dem sogenannten Saga Bundle erhaltet ihr gleich drei hervorragende Shooter für nicht einmal zehn Euro! Die Metro-Reihe basiert auf den gleichnamigen Werken des russischen Autors Dmitri Gluchowski und verfrachtet euch in der Haut des jungen Artjom in die Moskauer Metro, die zur Heimat tausender Menschen geworden ist, nachdem ein Atomkrieg die Erdoberfläche unbewohnbar gemacht hat.

Oder ist das etwa eine Lüge? Während ihr in den ersten beiden Spielen der Reihe, Metro 2033 und Metro Last Light, noch größtenteils in der Finsternis der U-Bahn-Tunnel gegen Mutanten, Faschisten und andere Wesen kämpft, wagt ihr euch in Metro Exodus an die Oberfläche und findet heraus, wie es wirklich um den Planeten bestellt ist.

Die große Stärke der Metro-Spiele ist ganz klar die Atmosphäre. Hier wird nicht stumpf herumgeballert, ganz im Gegenteil: Für Shooter-Verhältnisse fliegen erstaunlich wenig Kugeln durch die Luft. Vielmehr geht es hier um Storytelling in einer faszinierenden und oft verdammt gruseligen Spielwelt, die trotz Mutanten und Co. verstörend realistisch wirkt.

Wer diese Shooter noch nie gespielt hat, sollte nun schleunigst zuschlagen und sich auf eine tolle Zeit gefasst machen!

Weitere tolle Spiele im Angebot

Sifu: Unser Redaktions-Karatemeister Dimi schrieb in seinem Test: Dieses Spiel hat mich gebrochen. Jetzt seid ihr bestimmt neugierig auf dieses Kampfspiel, oder? Obacht: Sehr schwer! (20 Euro, um 50 Prozent reduziert)

The Legend of Tianding : Hinter dem etwas seltsam anmutenden Namen verbirgt sich ein sehr guter Action-Sidescroller, in dem ihr als taiwanesischer Volksheld die Straßen eurer von Japan besetzten Heimatstadt erkundet und der Bevölkerung helft. ( 10 Euro , um 50 Prozent reduziert)

: Hinter dem etwas seltsam anmutenden Namen verbirgt sich ein sehr guter Action-Sidescroller, in dem ihr als taiwanesischer Volksheld die Straßen eurer von Japan besetzten Heimatstadt erkundet und der Bevölkerung helft. ( , um 50 Prozent reduziert) Dysmantle : Ein Survivalspiel in der Postapokalpyse, in der sich alles darum dreht, irgendwie zurechtzukommen und von einer mordsgefährlichen Insel zu entkommen. Crafting, Kämpfe, das Bauen eines Außenpostens - hier gibt's gewohnte, spaßige Genre-Kost. ( 8 Euro , um 59 Prozent reduziert)

: Ein Survivalspiel in der Postapokalpyse, in der sich alles darum dreht, irgendwie zurechtzukommen und von einer mordsgefährlichen Insel zu entkommen. Crafting, Kämpfe, das Bauen eines Außenpostens - hier gibt's gewohnte, spaßige Genre-Kost. ( , um 59 Prozent reduziert) Road 96: Ein Roadtrip, in dem ihr verschiedene Geschichten erlebt, von denen eine verrückter als die andere ist. Dennoch hängen alle Schicksale irgendwie miteinander zusammen, wie ihr im Laufe des Spiels feststellen werdet. (5 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Na, wie steht es bei euch um die dieswöchigen Angebote? Habt ihr einen oder gar gleich mehrere Titel soeben eurer Bibliothek hinzugefügt oder ist diesmal nichts für euch dabei? Wenn ihr irgendwo zugeschlagen habt, interessiert uns natürlich, um welches Spiel genau es sich handelt. Gibt es noch ein anderes Angebot, das ihr entdeckt habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!