Im Steam Sale sind gerade 14 spannende Spiele stark reduziert

Nach der letzten Sale-Woche bei Steam kehrt wieder ein bisschen Ruhe ein. Trotzdem warten natürlich auch zu dieser Midweek Madness ab dem 23. März wieder zahlreiche spannende Angebote darauf, dass ihr den Geldbeutel zückt. Wir helfen euch, den Durchblick zu behalten und die besten Rabatte zu finden.

Außerdem läuft aktuell ein großer Frühlings-Sale bei GOG, mehr dazu lest ihr ebenfalls weiter unten in diesem Artikel. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche: Life is Strange: True Colors

Genre: Adventure | Entwickler: Deck Nine Games | Release: 10. September 2021 | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia | Preis: 30 Euro (50 Prozent Rabatt) | Angebot endet: 24. März 2022

Wie in jedem Spiel aus der Adventure-Reihe geht es auch in Life is Strange: True Colors um große Emotionen, die wichtigen Fragen des Lebens und mehr oder weniger liebenswerte Teenager. Diesmal spielt ihr eine komplett neue Figur, die kaum etwas mit Max, Chloe oder Sean gemeinsam hat: Ihr seid Alex Chen, eine übernatürlich begabte Empathin.

In der beschaulichen Bergarbeiterstadt Haven Springs wollt ihr ein neues Leben anfangen, denn bisher habt ihr eure Kindheit im Pflegeheim für Waisenkinder verbracht. Alex zieht zu ihrem großen Bruder, der sie gleich mit den Einwohnern des Örtchens bekannt macht. Es könnte alles so schön sein - aber dann trifft euch ein schwerer Schicksalsschlag, der Alex erneut entwurzeln könnte.

Zum ersten Mal erkundet ihr eine offene Spielwelt im LiS-Universum, die in Sachen Atmosphäre und Detailreichtum nicht hinter Arcadia Bay zurückstehen muss. Die besondere Fähigkeit von Alex erlaubt euch, die Gefühle anderer zu erspüren oder gar zu manipulieren, was euch manchmal vor wirklich schwere Moralfragen stellt. Im Test lest ihr, wie viel vom alten Zauber hier wirklich drin steckt:

114 40 Mehr zum Thema True Colors im Test: Die Magie ist zurück

Weitere spannende Angebote der Woche

Star Wars Jedi: Fallen Order: Falls ihr nach Book of Boba Fett und dem Reveal der Obi-Wan-Serie wieder richtig Bock auf coole Star-Wars-Geschichten habt, schlagt hier unbedingt zu. Bei Steam ist die Deluxe Edition im Angebot (um 80 Prozent reduziert auf 10 Euro).

Black Mesa: Schwer beeindruckendes Fan-Remake des legendären Half-Life. Inzwischen ist auch das finale Content-Update 1.5 erschienen (um 50 Prozent reduziert auf 7,50 Euro).

FIFA 22: Könnte das letzte FIFA-Spiel von EA gewesen sein, denn die exklusive Zusammenarbeit wurde 2021 aufgelöst. Unseren Experte Fabiano stimmen die Änderungen melancholisch (um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro).

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Große Story-Überraschung, die sogar Nicht-Marvel-Fans überzeugen könnte. Die Kämpfe im Action-Adventure dürften noch ein bisschen abwechslungsreicher ausfallen, sehen aber super aus – und klingen auch so (reduziert um 50 Prozent auf 30 Euro).

It Takes Two: Das bewegende Koop-Meisterwerk war schon letzte Woche im Angebot, jetzt habt ihr die letzte Chance, es euch spottbillig zu sichern (um 60 Prozent runtergesetzt auf 16 Euro).

Red Dead Redemption 2: Eine vergleichbar lebendige Western-Welt bietet kein anderes Spiel. NPCs und wilde Tiere verhalten sich unheimlich glaubwürdig, die Landschaften sehen aus wie aus dem Reisekatalog. Und auch die Story um Arthur Morgan kann was. Red Dead Online ist übrigens auch runtergesetzt (um 50 Prozent billiger, jetzt 30 Euro).

NieR: Automata und Replicant: Das komplexe JRPG und sein Prequel lassen sich auch unabhängig voneinander spielen. Beide versetzen euch in eine spannende postapokalyptische Welt, durch die ihr euch in flotten Kämpfen schlagt. Das Spiel hat unseren JRPG-Experten Dimi zwar zur Weißglut getrieben, aber er empfiehlt es trotzdem wärmstens weiter (50 Prozent günstiger, aktuell 20 bzw. 30 Euro).

75 29 Kolumne Ich hasse Nier Replicant, aber spielt es unbedingt!

Battlefield 1: Hat in den letzten Monaten (wieder) eine beachtliche Community versammelt, weil viele es als bessere Alternative zum sterbenden Battlefield 2042 betrachten. Das übrigens auch im Angebot und 50 Prozent billiger ist. (BF1 reduziert um 75 Prozent auf 10 Euro)

Alice: Madness Returns: Erst seit wenigen Wochen nach jahrelanger Abwesenheit zurück auf Steam. Das surreale und teils ziemlich verstörende Action-Adventure hat schon damals auf PS3 treue Fans gewonnen (60 Prozent billiger, kostet gerade 8 Euro).

Star Wars: Squadrons: Noch mehr Star Wars, diesmal aber für Cockpit-Begeisterte. In dieser komplexen Flug-Sim klemmt ihr euch hinter die Steuerkonsole von X-Wing oder Tie-Fighter. VR-Modus wird ebenfalls unterstützt (75 Prozent reduziert auf 10 Euro).

Mass Effect: Andromeda: Nicht der beliebteste Teil der Rollenspiel-Reihe, aber auch nicht mehr so durchwachsen wie damals zum holprigen Release. Das nächste Mass Effect ist übrigens schon in Arbeit und bringt alte Bekannte zurück (reduziert um 84 Prozent auf 5 Euro).

Cloudpunk: Falls ihr spannende Unterhaltung für zwischendurch sucht, schwingt euch doch in die Cyberpunk-Metropole Nivalis. Dort fahrt ihr geheime Lieferungen via Flugtaxi aus (reduziert um 60 Prozent auf 8 Euro).

Tainted Grail: Conquest: Mix aus Deckbuilder, Rollenspiel und Roguelike, das die Artus-Sage in düsterem Fantasy-Gewand neu interpretiert (um 50 Prozent reduziert, kostet gerade 8,40 Euro).

Großer Sale bei GOG

Diesmal sind nicht nur bei Steam, sondern auch bei GOG zahlreiche Spiele stark reduziert. Dort läuft nämlich noch bis zum 4. April 2022 das Spring Games Festival, bei dem über 4000 Spiele im Angebot sind. Außerdem findet ihr dort viele kostenlose Demos für kommende Titel. Ein paar Rabatt-Highlights, wie immer DRM-frei:

Cyberpunk 2077 ist um 50 Prozent reduziert und kostet nur 30 Euro

Disco Elysium, das beste Rollenspiel 2019, ist um 60 Prozent auf 16 Euro reduziert

XCOM 2 bekommt ihr aktuell mit 95 Prozent Rabatt für spottbillige 3 Euro. Einen Platz unter den besten Strategiespielen verdient es auch heute noch:

Link zum Sale: Hier geht’s zu den Rabatten bei GOG

Alle Angebote im Preisvergleich

Ihr habt garantiert schon sehnsüchtig auf unsere wöchentliche Preistabelle gewartet. Was gibt es spannenderes als nackte Zahlen? Natürlich wollen wir euch nicht länger zappeln lassen:

War diese Woche was für euch dabei? Habt ihr noch ein bisschen Kleingeld locker? Dann schaut doch mal bei Humble vorbei, dort gibt es gerade ein dickes Spiele-Paket mit 87 Titeln - der Erlös geht an Hilfsorganisationen für Notleidende im Krieg in der Ukraine.