Gesperrte Steam-Spiele in Deutschland: User liefert Anleitung für Entwickler, die bis heute nichts geändert haben

Das Survival-Spiel Ark 2 ist nach wie vor (Stand: 25. November 2024) in Deutschland auf Steam gesperrt.

Neue Vorgaben für den Jugendschutz in Deutschland wirbelten vor einigen Tagen Valves Plattform Steam gehörig durcheinander. Denn beginnend mit dem 15. November müssen alle Spiele zwingend über eine Alterskennzeichnung verfügen.

Die Vorgaben sind zwar schon länger bekannt, traten aber erst jüngst in Kraft. Die Folge: Steam-Seiten zahlreicher Spiele waren (für kurze Zeit) auf Steam in Deutschland nicht mehr abrufbar.

Entwickler müssen Fragebogen ausfüllen

Mittlerweile haben sich die Wogen etwas geglättet. Spiele wie Arc Raiders oder Subnautica 2 lassen sich wieder aufrufen. Doch nach wie vor sind einige Titel hierzulande gesperrt. Etwa das Survival-Spiel Ark 2. Das sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr erscheinen, kommt aber erst voraussichtlich 2025.

Dessen Steam-Seite ist nach wie vor in Deutschland nicht aufrufbar. Dabei können Entwicklerstudios die Kennzeichnung für die Spiele jederzeit nachholen.

Dazu ist auch kein USK-Siegel notwendig. Vielmehr müssen die Studios nur einen Fragebogen ausfüllen. Auf dessen Grundlage erhält das Spiel dann eine Alterseinstufung von Steam und ist in Deutschland damit wieder zugänglich.

Im Steam-Subreddit hat der User Loneliiii jüngst eine Anleitung gepostet, um Entwicklern, deren Spiele nach wie vor gesperrt sind, unter die Arme zu greifen. Sie zeigt, wie das Problem mit wenigen Handgriffen behoben werden kann:

Die Anleitung habe etwa dabei geholfen, die Spiele Tokyo Stories und Aurascope in Deutschland zu entsperren. Auch der User Gammler12345 nutzt die Anleitung und hat sogar eine Antwort von einem bekannten Entwickler bekommen, wie er in dem Subreddit mitteilt:

Ich habe Ghost Story Games dazu gebracht, das Problem mit Judas zu lösen. (Ken Levine [Anmerkung: Leitender Entwickler u.a. bei Bioshock] hat mir tatsächlich geantwortet lol). Die Entwickler von Replaced (kleine Indie-Entwickler) haben bereits geantwortet, dass sie versuchen, das Problem zu beheben. Die größte Chance, eine Antwort zu bekommen, ist es, sie über ihre sozialen Netzwerke zu kontaktieren, denke ich. Wenn sie keine Socials haben, versuche ich es per E-Mail. Unveröffentlichte Spiele werden ebenfalls gesperrt, wenn sie nicht mit "Bewertung ausstehend" gekennzeichnet sind.

In den Kommentaren bedanken sich einige Spielerinnen und Spieler für die Arbeit an der Anleitung. So schreibt etwa Ancalagonian:

Das sind Dinge, die die Leute hier upvoten sollten. Gute Arbeit!

Bereits seit 2023 müssen Spiele, die auf Steam neu veröffentlicht werden, in Deutschland über eine Alterskennzeichnung verfügen. Anfang 2024 machte Valve klar, dass diese Regel für den gesamten Katalog der Plattform gilt.

Sie betrifft demnach nicht nur die mehr als 14.000 Titel, die jedes Jahr neu erscheinen, sondern auch die mehr als 100.000 Spiele, die bereits veröffentlicht wurden.