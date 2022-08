Bei Steam und Co. sind gerade 14 echt spannende Spiele stark reduziert

Sitzt ihr wieder auf dem Trockenen? Habt eine endlos große Steam-Bibliothek, wisst aber einfach nicht, was ihr spielen sollt? Tia, dann ist es wohl Zeit für einen neuen Titel! Und wenn man diesen auch noch mit einem Schnäppchen ergattern kann, umso besser. Hier findet ihr eine exquisite Auswahl an reduzierten Spielen, damit ihr nicht selbst die Shops nach guten Angeboten durchsuchen müsst.

Hightlights der Woche

Ori and the Will of the Wisps

Genre: Metroidvania | Entwickler: Moon Studios | Release: 11 März 2020 | Plattform: Steam | Preis: 10 Euro | Angebot gilt bis: 15. August 2022

Manche Videospiele können es schaffen, einen ganz und gar zu verzaubern. Ori and the Will of the Wisps ist für viele Spieler genau so ein Titel. Schon der erste Teil, Ori and the Blind Forest katapultierte sich schnell in die Herzen der Fans. Ori 2 hat nichts an der Magie, dem gefühlvollen Soundtrack und der liebevollen Grafik verloren. Aber lest doch einfach mal unseren Test:

In dem Metroidvania spielen wir Ori, einen kleinen Waldgeist, der im zweiten Teil die kleine Eule Ku beschützen muss. Ori 2 spielt zwar direkt nach den Ereignissen des ersten Ablegers, aber kann euch auch ohne Vorwissen sicherlich verzaubern. Falls ihr aber sowieso beide Spiele haben wollt, könnt ihr euch auch das Bündel mit beiden Titel schnappen. Das ist um 62 Prozent reduziert und kostet rund 13 Euro.

So gut wie Ori auch ist, so schlecht scheinen allerdings die Arbeitsbedingungen in den verantwortlichen Moon Studios zu sein. Nach schweren Vorwürfen gegen die Ori-Macher wegen Sexismus, Rassismus und Mobbing hat Microsoft die Zusammenarbeit eingestellt. Folgender Artikel erklärt euch mehr dazu:

BioShock: The Collection

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Blind Squirrel Games | Release: 16. September 2016 | Plattform: Steam | Preis: 12 Euro | Angebot gilt bis: 22. August 2022

Egal ob BioShock 1, 2 oder Infinite: Die Shooter-Reihe hat ein unglaublich ausgeklügeltes World-Building. In den ersten beiden Ablegern befinden wir uns noch in Rapture, einer Unterwasserstadt und müssen uns mit Big Daddys und Little Sisters herumschlagen, während wir in Infinite die Stadt der Lüfte, Columbia erkunden können. Mit BioShock: The Collection könnt ihr euch alle drei Spiele mit einem Streich holen.

Die Geschichten der Story-Shooter sind immer unheimlich mysteriös, voller Geheimnisse und offener Fragen, die mit großen Plot-Twists mal mehr, mal weniger gut geklärt werden. Da auch bei jedem Spiel eine andere Hauptfigur im Fokus steht, sind die Titel auch unabhängig voneinander spielbar.

Ein vierter Bioshock ist auch bereits in Arbeit. Was wir jetzt schon wissen, könnt ihr in folgendem Plus-Artikel lesen:

Weitere spannende Angebote der Woche

Steam

Monster Hunter: Rise: Der aktuellste Ableger kann nicht nur auf der Switch begeistern, sondern mittlerweile auch auf dem PC. Wir jagen und bekämpfen in Monster Hunter: Rise riesige Monster, um uns aus deren Panzern neue Ausrüstung zu craften. (31 Euro, um 49 Prozent reduziert)

Cyberpunk 2077: Das heißerwartete Open-World-Rollenspiel hatte gelinde gesagt einen holprigen Start, ist dank zahlreicher Updates mittlerweile aber ein recht rundes Erlebnis. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Disco Elysium - The Final Cut: Dieses Rollenspiel-Meisterwerk empfehlen wir zugegeben sehr häufig. Aber was sollen wir machen, es ist ja auch zurecht auf unserem Platz 1 der besten Story-Spiele aller Zeiten! (14 Euro, um 65 Prozent reduziert)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun: Wer auf strategische Schleichspiele steht, kommt um Mimimi Productions nicht herum. Nicht nur mit Desperados 3, sondern auch mit dem japanischen Shadow Tactics haben sie eine der besten Spiele ihres Genres hervorgebracht. (4 Euro, um 90 Prozent reduziert)

Back 4 Blood: In dem Koop-Shooter stellt ihr euch gemeinsam gegen Horden von Zombies wie damals in Left 4 Dead. Die Spiele haben sogar teilweise die gleichen Entwickler! In unserem Test konnte der Titel zwar nicht so gut abschneiden, aber für den geringeren Preis ist es für den ein oder anderen Spieler vielleicht doch einen genauen Blick wert. (30 Euro, um 50 Prozent reduziert)

The Witcher 3: Wild Hunt - GotY Edition: Wer diesen Koloss eines Rollenspiels noch immer nicht gespielt hat, der kann jetzt nochmal günstig zuschlagen. Ihr spielt den Hexer Geralt, der neben der Monsterjagd seine Ziehtochter Ciri sucht. (10 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Epic

Assassin’s Creed 3 Remastered: Ihr spielt im dritten Hauptteil der gefeierten Open-World-Reihe den Ureinwohner Connor, der während des amerikanischen Bürgerkriegs zum Assassinen ausgebildet wird. (20 Euro, um 50 Prozent reduziert)

Trials Rising: Das 2D-Motorrad-Spiel verfolgt den Grundsatz »easy to learn, hard to master.« Ihr könnt aber nicht nur fahren, sondern auch selbst Strecken entwerfen. (4 Euro, um 80 Prozent reduziert)

Falls ihr übrigens auf ältere Trials-Spiele einen Blick werfen wollt, sind diese ebenfalls momentan stark reduziert.

GOG

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition: In diesem gefeierten Rollenspiel habt ihr so viele Möglichkeiten wie kaum woanders. Wollt ihr mit Tieren sprechen? Kein Problem. Ein untoter Elf sein und in ewiger Verborgenheit vor der Außenwelt leben? Geht auch! Immerhin schaffte es das Spiel auch auf unseren Platz 12 der besten Rollenspiele aller Zeiten. (18 Euro, um 60 Prozent reduziert)

Wasteland 3: Colorado Collection: Spaßige Rundenstrategie mit Rollenspiel-Aspekten, interessantes Endzeit-Setting und eine nette Geschichte obendrauf. Wasteland 3 ist einfach klasse – das sagen wir auch in unserem Test. (17 Euro, um 67 Prozent reduziert)

Gamesplanet

Immortals Fenyx Rising: Das Open World-Abenteuer bringt euch die Legenden und Wesen der griechischen Mythologie näher. Ihr spielt die namensgebende Fenyx, die die Götter von einem Fluch befreien muss. (20 Euro, um 67 Prozent reduziert)

Humble Bundle

Mafia: Definitive Edition: Das Remake des ersten Mafia-Spiels überzeugt nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch. Die Geschichte ist trotz oder gerade wegen kleiner Änderungen auch noch so gut wie damals. (14 Euro, um 65 Prozent reduziert)

Borderlands 3: Der Koop-Shooter ist ganz wie seine Vorgänger: abgedreht, bunt und dank der andauernden Loot-Spirale richtig spaßig. (17 Euro, um 72 Prozent reduziert)

Die Angebote im Preisvergleich

Spiel/Plattform Steam Epic GOG Gamesplanet Humble Ori and the Will of the Wisps 10 Euro BioShock Infinite 7 Euro 60 Euro 54 Euro 17 Euro Disco Elysium 14 Euro 40 Euro 40 Euro Monster Hunter Rise 31 Euro 31 Euro 31 Euro Cyberpunk 2077 30 Euro 30 Euro 30 Euro 30 Euro Shadow Tactics: Blades of the Shogun 4 Euro 40 Euro 40 Euro 4 Euro 4 Euro Back 4 Blood 30 Euro 60 Euro 30 Euro 60 Euro Assassin's Creed 3 Remastered 40 Euro 20 Euro 36 Euro 40 Euro Trials Rising 20 Euro 4 Euro 4 Euro 25 Euro Divinity: Original Sin 2 45 Euro 18 Euro Wasteland 3 Colorado Edition 42Euro 17 Euro 11 Euro (ohne DLCs) 50 Euro Immortals Fenyx Rising 60 Euro 20 Euro 60 Euro Mafia: Definitive Edition 40 Euro 40 Euro 36 Euro 14 Euro Borderlands 3 60 Euro 60 Euro 54 Euro 17 Euro

Sind für euch ein paar spannende Angebote dabei? Oder wartet ihr lieber sehnlichst auf das Ende des Sommerlochs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!