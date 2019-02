Die Steam Charts der umsatzstärksten Titel der vergangenen Woche passen sich dem Wetter an und begrüßen Subnautica: Below Zero auf dem verschneiten Gipfel der Topseller. Das Standalone-Addon ist eine eigenständig lauffähige Erweiterung, die wie Subnautica auf 4546B spielt, euch aber in die arktischen Regionen des genannten Wasserplaneten entführt.

Einige Spieler haben sich zum Early-Access-Start von Below Zero auch vom Quasi-Hauptspiel überzeugen lassen: Subnautica landet auf Platz acht der Steam Charts. Beide Spiele stammen nicht etwa von einem AAA-Entwickler, sondern vom Indie-Studio Unknown Worlds Entertainment.

Platz zwei und drei bekleiden das Zombie-Horror-Remake Resident Evil 2 sowie dessen Deluxe Edition. Wärenddessen hält sich das Battle Royale PUBG wacker und belegt den vierten Platz der Steam Charts.

Das Kampfjet-Actionspiel Ace Combat 7: Skies Unknown kommt in zwei unterschiedlichen Editionen auf Platz fünf und sechs. Um welche Edition es sich jeweils handelt, geht aus den Charts nicht hervor. Wir haben bei Valve um Aufklärung gebeten und werden diese Meldung updaten, wenn uns eine Antwort erreicht.

An siebter Stelle folgt das Runden-Strategiespiel Wargroove, das mit seiner charmanten Pixel-Optik an japanische Rollenspiele oder ein Final Fantasy Tactics aus den 90er Jahren erinnert.

Metro: Exodus landet auf Platz neun der Steam Charts der umsatzstärksten Spiele. Es ist anzunehmen, dass hier noch zahlreiche Spieler vorbestellt haben, nachdem die Nachricht von Metros Zeitexklusivität im Epic Store zwar bereits veröffentlicht, das Spiel aber noch auf Steam erhältlich war.

Die rote Laterne der Steam Charts geht in dieser Woche an einen Dauerbrenner: Auf Platz zehn hält sich das Taktik-Shooter-Evergreen Rainbow Six: Siege gerade noch in der Topliste. Im Folgenden führen wir, wie gewohnt, die Top 10 noch einmal übersichtlicher auf.

Die Steam-Verkaufscharts (28. Januar bis 3. Februar 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.