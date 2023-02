The Day Before: Heute soll neues Gameplay kommen - doch die Ankündigung lässt Fragen offen

Überraschung: Heute soll neues Gameplay zu The Day Before erscheinen. Ursprünglich hatte Entwickler Fntastic das für Januar 2023 versprochen. Dann wurde aber nicht nur das Gameplay, sondern gleich der komplette Release der zweifelhaften Survival-Hoffnung verschoben, nachdem The Day Before plötzlich von Steam verschwand.

Die Gründe dafür waren beziehungsweise sind undurchsichtig und teilweise sogar widersprüchlich - wir berichteten bereits darüber. Und auch bezüglich der neuesten Gameplay-Ankündigung bleiben gerade einige Fragen offen. Wir bringen euch auf den neuesten Stand, was The Day Before anbelangt.

Neues Gameplay - so seid ihr dabei

Wann erscheint das Gameplay? Heute, am 2. Februar 2023 soll das neue Gameplay zu The Day Before erscheinen. Eine konkrete Uhrzeit oder so etwas wie einen Countdown auf YouTube gibt es derzeit nicht. Die Kollegen von PCGamer wollen in Erfahrung gebracht haben, dass es um 19 Uhr nach deutscher Zeit soweit ist.

Wo gibt es das Gameplay zu sehen? Das Gameplay-Video soll auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Entwicklers Fntastic landen. Sobald das Material aufschlägt, findet ihr es natürlich auch bei uns auf GameStar.de.

Unsere Video-Preview zu The Day Before könnt ihr euch derweil wie folgt ansehen:

Warum die Ankündigung verwirrt:

Dass heute Gameplay zu The Day Before kommen soll, ist durchaus überraschend. Ursprünglich versprach Fntastic neues Material für Januar 2023, nachdem die Forderungen vieler Spiele-Fans nach rohem und ungeschöntem Gameplay immer lauter wurden. Die Ankündigung davon sorgte aber selbst wiederum für Spott und Kritik: Fntastic formulierte die nämlich so, als würden sie interessierten Videospielern damit einen Gefallen tun.

Dann folgten das Steam-Debakel und die Release-Verschiebung von The Day Before. Im Zuge dessen verkündete Fntastic, dass sich damit das versprochene Gameplay ebenfalls verspätet. Nun hat im offiziellen Discord-Channel von The Day Before der Head-Moderator Levitate das neue Gameplay für heute, den 2. Februar 2023 angekündigt.

Auf Nachfragen der Discord-User bezüglich einer genauen Uhrzeit oder ob und wirklich ungeschöntes Rohmaterial erwartet, ging Levidate aber nicht ein. Mit großen Worten hält sich der Moderator allerdings nicht zurück:

Haltet euch fest, werte Überlebende! Diese Woche war ein wilder Ritt mit einem Hagel neuer Mitglieder, die unserem Server beigetreten sind [...] Aber haltet euren Hut fest, mit aufregenden Neuigkeiten sind wir noch lange nicht am Ende! Bereitet euch darauf vor, eine Welt des puren Hypes zu begeben, sobald wir eine zehnminütige Gameplay-Extravaganz auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Schaltet morgen für eine unvergleichbare Erfahrung ein. Vertraut uns: diese Enthüllung wollt ihr nicht verpassen! [...] Moderator Levidate am 1. Februar 2023 im Discord-Channel von The Day Before.

Ebenso irritiert, dass es auf sozialen Kanälen von Fntastic keine Ankündigung und dergleichen gibt. Spätestens um 19 Uhr erfahren wir mehr. Spannend wird natürlich vor allem, was für Gameplay uns genau erwartet. Wir bleiben für euch dran.

Die wichtigsten Infos zu The Day Before

Die Survival-Hoffnung The Day Before soll nach ihrer zweiten Release-Verschiebung am 10. November 2023 erscheinen. Das Spiel wird von diversen Kontroversen und Debatten geplagt, die viele an der Echtheit des Projekts zweifeln lassen - und in den Augen von Alex den Ruf des gesamten Survival-Genres besudelt.

Die komplette Debatte zu The Day Before könnt ihr euch übrigens in der folgenden Übersicht durchlesen. Wir haben für euch aufgeschlüsselt, warum das Spiel für so viele Diskussionen sorgt:

99 8 Ist The Day Before ein Fake? Die Debatte um die Survival-Hoffnung erklärt

Wie steht ihr zu The Day Before und den Diskussionen, die das Spiel überschatten: Glaubt ihr, dass das Spiel tatsächlich existiert? Und wenn ja, dass es erfüllen kann, was Gameplay-Trailer und Fntastic versprechen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!