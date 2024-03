»Warum wirft Disney das weg?«: Kinofilm zu The Mandalorian stößt bei einem Star auf Unverständnis

Nein, unter der Mando-Rüstung von Din Djarin steckt nicht nur Pedro Pascal. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ihr kennt vielleicht nicht seinen Namen, aber habt ihn bereits in The Mandalorian wieder und wieder gesehen: Brendan Wayne ist tatsächlich einer der drei Kerle, der unter der Rüstung von Din Djarin steckt. Die Rolle teilt er sich nicht nur mit Pedro Pascal, sondern auch mit seinem Stuntman-Kollegen Lateef Crowder.

Im Gespräch mit The Chatooine Show hat sich Wayne nun über die Zukunft von The Mandalorian unterhalten. Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Din Djarin und sein Findelkind bekommen mit The Mandalorian & Grogu einen Kinofilm, der 2026 unter der Regie von Jon Favreau in den Kinos startet.

Eine Entscheidung, die Brendan Wayne nicht so ganz nachvollziehen kann - wie der Schauspieler und Stuntman verrät:

Ich weiß, dass sie auf jeden Fall einen Kinofilm machen. Aber warum wirft [Disney] damit das Fundament weg, das mit The Mandalorian für den Streamingdienst [Disney Plus] geschaffen wurde, wenn sie sich allgemein nicht vom Streaming entfernen wollen? [...] Es gab einen guten Grund, dass The Mandalorian zum Start von Disney Plus angelaufen ist: Nicht, weil die Bibliothek [an Filmen und TV-Serien] so beeindruckend gewesen wäre, dass jeder gleich abonnieren will. Sondern, weil die TV-Serie einen Charakter zum Leben erweckt hat, von dem wir alle träumen, seitdem wir zum ersten Mal Star Wars gesehen haben - einen wie Boba Fett.

1:35 The Mandalorian: Der offizielle Trailer zu Staffel 1 der Star-Wars-Serie

Statt Star-Wars-Serien jetzt wieder -Filme

Nach der enttäuschenden Resonanz von Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers und dem Flop des Han-Solo-Films ist Disney bei neuen Star-Wars-Filmen auf die Bremse getreten. Jetzt geht es erst 2026 mit The Mandalorian & Grogu im Kino weiter. Danach stehen weitere Projekte wie Daisy Ridleys Rey-Film oder die von James Mangold und Shawn Levy an.

Ob The Mandalorian eine vierte Staffel bekommt oder nur einen Kinofilm, steht derweil noch in den Sternen. Derweil dürfen sich Star-Wars-Fans zumindest auf neue Serien wie The Acolyte oder Skeleton Crew freuen, während Ahsoka offiziell um eine zweite Staffel verlängert wurde. (Für mehr Kenobi sieht es derweil düster aus.)

The Mandalorian & Grogu soll übrigens sogar verhältnismäßig günstig werden. Mehr zur Zukunft von Star Wars im Kino und auf Disney Plus erfahrt ihr unter den Links oben.

Was haltet ihr davon, dass The Mandalorian als Kinofilm fortgesetzt wird: Freut ihr euch darüber oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Würdet ihr lieber eine vierte Staffel der Star-Wars-Serie sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!