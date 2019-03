Viele hätten nach der Unruhe um das Entwicklerstudio Telltale letztes Jahr wohl nicht mehr damit gerechnet, dass dieser Satz noch einmal gesagt wird, aber: Die letzte Folge von Telltale's The Walking Dead: The Final Season ist heute erschienen.

Als die vierte Staffel der Adventure-Reihe The Walking Dead von den Entwicklern mit dem Zusatz »The Final Season« versehen wurde, war den Wenigsten wohl bewusst, wie final das wirklich gemeint ist. Doch nachdem Ende 2018 das Entwicklerstudios wie aus dem Nichts seine Pforten schloss, waren gerade einmal zwei Episoden erschienen.

It's time - better get those tissues ready. "Take Us Back" is AVAILABLE NOW on #Xbox, #Playstation, #Switch, #EpicGames, and #Steam!

Details here: https://t.co/VeCk9umCUl pic.twitter.com/Ejj1IDZt10