Im Juni startete das im Keltenzeitalter angesiedelte Rollenspiel The Waylanders in den Early Access bei Steam. Rund ein Viertel des Inhalts stellte zu diesem Zeitpunkt das Entwickler-Team rund um Autorin Emily Grace Buck und Bioware-Veteran Mike Laidlaw bereit.

Neue Epoche: Im Rahmen der gamescom 2020 stellte Entwicklerstudio Gato nun eines der neuen Zeitalter für The Waylanders (unten verlinktes Video) vor, mit dem es ins Mittelalter geht.

Was ist neu?

Ein wichtige Rolle in der Medieval Era spielt die Religion. Im Mittelpunkt steht die Christianisierung der heidnischen Kelten. Die Epoche, die rund 1.000 Jahre nach der Keltenzeit spielt, bringt euch damit neue Kleidung, Waffen und Gebäude.

Im gamescom-Trailer könnt ihr einige der martialischen Waffen, Schwerter und Streitkolben sehen. Um die »Tristesse des Mittelalters« einzufangen, verändern die Entwickler auch die Spielwelt. Die Farbsättigung wird reduziert und generell wird alles in graueren Tönen gehalten.

Was ist The Waylanders für ein Spiel?

The Waylanders ist ein klassisches Party-basiertes Rollenspiel (cRPG) mit Anleihen aus Spielen wie Pillars of Eternity, Baldur's Gate und Dragon Age: Origins. Ihr startet in der Epoche der Kelten, wo ihr König Ith auf seiner Suche nach den sagenumwobenen, gottgleichen Tuatha de Danaan begleitet. Von dortaus durchlebt ihr mehrere Zeitalter, wie beispielsweise das Mittelalter.

Das bietet The Waylanders:

Charakteranpassung: Ihr könnt aus sechs Grundklassen und 30 erweiterte Klassen aus wiederum fünf spielbaren Rassen wählen

Ihr könnt aus sechs Grundklassen und 30 erweiterte Klassen aus wiederum fünf spielbaren Rassen wählen Kampfsystem: Taktische pausierbare Echtzeit-Kämpfe

Taktische pausierbare Echtzeit-Kämpfe Verschiedene Spielenden: Entscheidungen wirken sich über die Zeitalter hinweg aus

Was taugt The Waylanders?

In unserem Early-Access-Test machte The Waylanders eine gute Figur und zeigt Potenzial. Vor allem das frische, unverbrauchte Kelten-Setting machte Lust auf mehr, das Kampfsystem wusste zu überzeugen.

Etwas Sorge bereiteten hingegen die derben Dialoge, die echtes Kelten-Feeling vermissen lassen. Dazu ließ die Qualität der Vertonung zu wünschen übrig, Namen der Protagonisten wurden beispielsweise von jedem Sprecher anders ausgesprochen.

Wann ist der finale Release? Ein genaues Datum wurde bislang nicht genannt, der Launch soll jedoch im Frühjahr 2021 erfolgen - zusammen mit der Medieval Era.