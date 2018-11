The Waylanders - Neues Party-Rollenspiel auf Kickstarter finanziert

Das Geld ist da, jetzt muss »nur« noch die Entwicklung abgeschlossen werden: Das Rollenspiel The Waylanders von Ex-Bioware-Autor Mike Laidlaw (Dragon Age: Origins) wurde erfolgreich auf Kickstarter finanziert. Bei der Crowdfunding-Kampagne kamen über 150.000 Dollar zusammen, die zu Beginn ausgegebene Zielsumme. Bis Mitternacht kann dieser Betrag noch steigen, beim Schreiben dieser News hatten Spender knapp 168.000 Dollar für The Waylanders zugesichert.

Die Kickstarter-Kampagne des spanischen Entwicklerstudios Gato Salvaje hat damit auch bereits ihr erstes Stretchgoal erreicht, eine zusätzliche Location namens »Aunes Island«. Bei 180.000 Dollar gibt es einen zusätzlichen KI-Gefährten obendrauf. The Waylanders schickt eure fünfköpfige Heldengruppe in Echtzeit-Kämpfe gegen allerlei Monster und Banditen, die Gefechte lassen sich pausieren, um Befehle zu erteilen. Laut Entwickler standen 3D-Rollenspiele wie Neverwinter Nights 2 Pate für das Spiel.

The Waylanders - Screenshots ansehen

Eurer Hauptcharakter kann in The Waylanders in der Zeit hin und her reisen; die Geschichte spielt abwechselnd im Mittelalter und Hunderte Jahre vor Christi Geburt. Beim Gameplay setzt The Waylanders stark auf den Einsatz von Formationen: Bestimmte Kampfaustellungen sind gegen spezielle Feindtypen besonders effektiv, etwa die gute, alte Schildkröte.

Der Release von The Waylanders soll Anfang 2020 erfolgen, das Rollenspiel wird auch in einer deutschen Übersetzung erscheinen.

