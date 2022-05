The Witcher 3: Release für NextGen doch noch 2022 - Upgrade und DLCs auch für PC

Gute Nachrichten für Hexer und solche, die es werden wollen: Die NextGen-Version von The Witcher 3 wurde erst kürzlich auf unbestimmte Zeit verschoben, hat aber jetzt einen neuen Release-Zeitraum: Noch im vierten Quartal 2022 soll das Upgrade erscheinen, das nicht nur PS5- und Xbox Series X/S-Spieler betrifft - wer auf dem PC Monster Jagd, hat ebenfalls Grund zur Freude.

Witcher 3: NextGen-Version doch noch 2022

Was gibt’s Neues? Die NextGen-Version von The Witcher 3 soll jetzt im vierten Quartal 2022 erscheinen. Ursprünglich war das Upgrade, was auch dem PC Raytracing und neue DLCs spendiert, für Q2 dieses Jahres geplant. Im April wurde es aber vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben, Grund dafür waren wohl Probleme beim vorherigen Entwickler Saber Interactive.

Mit der Verschiebung gab CD Projekt Red nämlich bekannt, die Version von The Witcher 3 für Playstation 5 und Xbox Series X/S selbst zu übernehmen - das Projekt wurde vom russischen Standort von Saber Interactive abgezogen. Einen konkreten Release gibt es zum siebten Jubiläum des Rollenspiels zwar nicht, aber dafür die Gewissheit, dass das gute Stück noch vor 2023 neu aufgelegt werden soll.

Was bringt das NextGen-Upgrade? Der Re-Release von The Witcher 3 ist nicht nur für Konsolen-Besitzer spannend. Denn PC-Spieler sollen mit dem Upgrade Raytracing und neue DLCs spendiert bekommen - zumindest wurde dies in der ursprünglichen Ankündigung noch so kommuniziert.

Das Addon basiert übrigens auf der Netflix-Serie The Witcher mit Henry Cavill - allerdings gibt es dazu noch keine weiteren Details oder Screenshots. Wir rechnen auf jeden Fall mit Skins, vielleicht gibt es sogar spezielle Waffen und Rüstungen.

Für bewährte Hexer kostenlos: Wer The Witcher 3 bereits auf Playstation 4 und Xbox One besitzt, kann ohne zusätzliche Kosten auf die NextGen-Version upgraden. Und damit dürften auch PC-Spieler für die DLCs und das Raytracing nicht nochmal zur Kasse gebeten werden - wartet aber dafür besser noch die offizielle Bestätigung ab.

Cyberpunk 2077 für NextGen

So wurde Cyberpunk 2077 um neue Fixer-Belohnungen, vier Apartments, einen Leguan, der als Haustier Nacktkatze Nibbles Gesellschaft leistet, und weitere Balancing-Anpassungen erweitert. Eine komplette Übersicht bekommt ihr hier.

Werdet ihr mit The Witcher 3: Wild Hunt für Playstation 5 und Xbox Series X/S einen weiteren Ausflug in das Hexer-Universum um Geralt von Riva wagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!