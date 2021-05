The Witcher verschenkt für kurze Zeit 30 GB an Bonus-Inhalten

Alles Liebe zum Geburtstag, The Witcher 2 - zehn Jahre hast du schon auf dem Buckel! Kein Wunder also, dass Entwickler CD Projekt Red und die Spieleplattform GOG dieses Jubiläum feiern. Und davon sollen auch Fans im Zuge eines großen Witcher-Sales und dank einem kostenlosen Goodie-Paket profitieren.

Das gibt's zu The Witcher geschenkt

Bonus-Inhalte zum gesamten Witcher-Franchise: Zum Geburtstag von Assassin's of Kings gibt es ein Goodie-Paket von knappen 40 GB geschenkt. Genau genommen sind es allerdings »nur« 30 GB an Inhalten, da beispielsweise manche davon mehrfach, aber in unterschiedlichen Sprachen kommen, was etwas Speicher verschlingt.

Der folgende Content steckt in dem kostenlosen Paket, wie auf der Spieleplattform GOG des Entwicklerstudios CD Projekt Red bekannt gegeben wurde:

The Witcher: Enhanced Edition Goodie Pack 1 (3.200 MB)

The Witcher: Enhanced Edition Goodie Pack (1.400 MB)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition Goodie Pack 1 (2.400 MB)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition Goodie Pack 2 (2.200 MB)

Acht Wallpaper zu The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (13 MB)

The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition Goodie Pack (4.300 MB)

The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition Bonus Paket deutsch (1.300 MB)

The Witcher 3: Wild Hunt Konzert der Video Game Show (insgesamt 25 GB)

Thronebreaker: The Witcher Tales Goodie Pack (2.600 MB)

Wo kann ich mir das Goodie-Paket sichern?

Hier geht's zum Link: Das Goodie-Paket zur Witcher-Reihe könnt ihr euch kostenlos auf der GOG-Homepage herunterladen. Ihr benötigt lediglich einen aktiven GOG-Account und müsst angemeldet sein, um die Bonus-Inhalte eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Wie viel Zeit habe ich noch?

Lasst euch nicht zu viel Zeit: Insgesamt bleiben euch nur 72 Stunden, in denen ihr euch das Witcher-Paket kostenlos holen könnt. Die Gratis-Aktion endet am 20. Mai um 12 Uhr deutscher Zeit. Danach könnt ihr euch das Goodie-Paket nicht länger sichern.

Großer Witcher-Sale bei GOG

Witcher und Cyberpunk reduziert: Zur Feier des zehnten Geburtstages von The Witcher 2: Assassin's of Kings befinden sich so gut wie alle Witcher-Spiele bei GOG im Sale. Die Game of the Year Edition von The Witcher 3: Wild Hunt gibt es beispielsweise für einen läppischen Zehner. Und sogar Cyberpunk 2077 ist auf der Spieleplattform von CD Projekt Red im Preis reduziert, nämlich auf 48 Euro.

Schaut am besten selbst bei GOG vorbei, ob für euch iein Angebot zur Witcher-Reihe relevant ist.

Die Zukunft von The Witcher

The Witcher »4«: Nach Cyberpunk 2077 widmet sich Entwickler CD Projekt Red parallel einem neuen Witcher-Spiel. Ob das tatsächlich auf die Bezeichnung The Witcher 4 hören wird, bleibt allerdings noch offen. Fest steht, dass sich das nächste Spiel allerdings nicht mehr um den Hexer Geralt von Riva drehen wird. Wir würden beispielsweise Ciri als neue Heldin vorschlagen.

99 6 Mehr zum Thema So stehen die Chancen für ein The Witcher 4

The Witcher auf Netflix: Die Netflix-Serie The Witcher geht übrigens Ende 2021 mit Henry Cavill in die nächste Runde. Alle Infos zur zweiten Staffel haben wir bereits für euch zusammengefasst. Außerdem liefern wir euch Übersichten zum geplanten Prequel-Film Nightmare of the Wolf und der Spin-off-Serie Blood Origin.