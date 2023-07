The Witcher: Staffel 3 ist gestartet - Wie gut gefallen euch die ersten 5 Folgen?

Seit dem 29. Juni könnt ihr die ersten fünf Folgen der dritten Staffel der Witcher-Serie anschauen. Die Staffel erscheint nicht in einem Stück, sondern wurde in zwei Teile gesplittet. Die letzten drei Folgen könnt ihr euch ab dem 27. Juli anschauen.

Bis dahin wollen wir von euch aber schon mal wissen, wie ihr den Einstieg in die Staffel so findet. Immerhin ist es das letzte Mal, dass Henry Cavill in die Rolle von Geralt schlüpfen wird.

Was Sören bisher von den neuen Folgen der Netflix-Serie hält, könnt ihr in seinem Vorab-Fazit nachlesen:

Auf nach Aretusa

Worum geht es in Staffel 3 von The Witcher? Die neue Staffel dreht sich hauptsächlich um die Ereignisse aus dem Buch »Blut der Elfen«, auch wenn die Serie vieles verändert und angepasst hat.

Man erfährt, dass Ciri nun auch Magie lernt, die ihr von Yennefer beigebracht wird. Gleichzeitig demonstriert sie auch ihre Witcher-Fähigkeiten im Kampf gegen diverse Monster und auch Menschen. Diese wird sie auch bitter nötig haben, denn die vielen Fraktionen des Witcher-Universums haben es allesamt auf sie abgesehen.

Dazu gehören zum Beispiel der brutale Magier Rience, der sowohl Geralt als auch Yennefer bekämpft, und auch die Wilde Jagd hat ihren Auftritt. Die letzte veröffentlichte Folge endet auf einem fetten Cliffhanger, den Sören euch in seinem Artikel erklärt.

2:43 The Witcher: Der erste richtige Trailer zu Season 3 der Netflix-Serie ist da!

Nach dem Release der letzten drei Folgen Ende Juli geht es weiter mit den Staffeln 4 und 5, die Netflix bereits bestätigt hat. Die Rolle von Geralt soll nach Cavill Liam Hemsworth übernehmen. Dieser Wechsel wird laut der Showrunnerin auch aus der Lore-Perspektive Sinn ergeben.

Es wird spekuliert, dass der Tausch der Schauspieler mit der Multiversum-Idee aus dem Buch »Die Dame vom See« begründet werden soll. Darin lernt Ciri, ihre Kräfte zum Großteil zu kontrollieren, wodurch sie durch verschiedene Welten reisen kann.

Bis dahin müsst ihr euch noch ein Weilchen gedulden und euch die Zeit zum Beispiel mit unserer Umfrage zum Start der Staffel 3 vertreiben.

Verratet uns in der Abstimmung und in den Kommentaren unter dem Artikel, wie ihr die ersten 5 Folgen fandet. Habt ihr mehr erwartet oder waren sie genau perfekt? Werdet ihr die 3. Staffel überhaupt schauen? Haut raus, wir freuen uns auch euch!