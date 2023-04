Total War: Warhammer 3 - Nächste Woche kommt noch ein DLC, für den ihr nicht mal zahlen müsst

Da kann man vor Freude schon mal mit seiner Lanze rumfuchteln.

Am 13. April 2023 mischen nicht nur die Chaoszwerge das Schlachtengetümmel von Total War: Warhammer 3 auf, parallel zu Forge of the Chaos Dwarfs erscheint außerdem ein kostenloser DLC: Mirror of Madness.

Was liefert Mirror of Madness?

Die Gratis-Erweiterung beschert Total War: Warhammer 3 zwei neue Spielmodi, an denen jeder Spieler sich für lau probieren kann. Dabei handelt es sich um die folgenden:

The Trials of Fate : Spieler übernehmen die Rolle eines neuen dämonischen Prinzen von Tzeentch und behaupten sich dabei in ausgewählten historischen Schlachten der Warhammer-Geschichte. Dabei müssen Spieler vor allem eins: Überleben. The Trials of Fate entspricht als am ehesten einem Horde-Modus, bei dem man Welle nach Welle an Gegnern abwehren muss.

Mehr Infos zu Mirror of Madness bekommt er im offiziellen FAQ der Entwickler. So richtig überraschend kommt Mirror of Madness übrigens nicht daher: Schon im September letzten Jahres wurde die Erweiterung mit einem Trailer angeteast, den ihr euch wie folgt ansehen könnt:

Was passiert gerade sonst bei Warhammer 3?

Wie bereits erwähnt, erscheint am 13. April nicht nur der Gratis-DLC Mirror of Madness, sondern auch die kostenpflichtige Erweiterung Forge of the Chaos Dwarfs. Die bringt - wenig überraschend - die neue und lang erwartete Fraktion der Chaoszwerge ins Spiel.

Alles, was ihr zu dem Addon wissen solltet, haben wir in der folgenden Übersicht für euch zusammengefasst:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die beiden Warhammer 3-Erweiterungen, die beide schon in der kommenden Woche erscheinen? Was würdet ihr euch für die Zukunft von Total War wünschen? Welche Verbesserungen und Features vermisst ihr bisher in den Spielen der Strategie-Reihe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!