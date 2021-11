Strategie-Fans kommen derzeit endlich wieder voll auf ihre Kosten. Nach vielen Jahren des Wartens erschien Age of Empires 4 und konnte im Test (fast) auf ganzer Linie überzeugen, und schon kündigt sich das nächste Schwergewicht für das oftmals totgesagte Genre an:

Total War: Warhammer 3 hat endlich ein festes Releasedatum! Am 17. Februar 2022 erscheint der nächste Teil der beliebten Reihe und läutet eine neue Ära der brutalen Kriegsführung ein. Doch damit hören die guten Nachrichten noch nicht auf – zumindest für manche von euch.

Release direkt im Game Pass

Wer ein PC-Abonnement des Microsoft Game Pass besitzt, darf direkt zum Release am 17. Februar 2022 auf Total War: Warhammer 3 zugreifen. Damit ist den Redmondern ein weiterer Clou gelungen, der dafür sorgen dürfte, dass so mancher Interessierte bis zum Launch seine Kreditkarte zückt.

Doch auch nach dem Release soll es das noch nicht gewesen sein. Wie Microsoft in der frohen Botschaft verkündet, wird man sich auch auf weitere Inhalte in Form von Addons und kostenlosen Updates freuen dürfen. Außerdem gebe es noch ein paar Extra-Überraschungen, die man in den kommenden Wochen bis zum Launch noch enthüllen möchte.

Limited- und Day One-Edition präsentiert

Wer Total War: Warhammer 3 vorbestellt oder in der ersten Woche nach Launch kauft, erhält das Völkerpaket "Ogerkönigreiche" als Bonus obendrauf. Passend dazu gibt es einen neuen Trailer, den wir euch oben eingebunden haben.

Außerdem wurden auch die Inhalte der Day-One- und Limited-Edition vorgestellt.

Day-One-Edition

Die Day-One-Edition bietet neben einem schicken Äußeren noch ein doppelseitiges Poster mit der Kampagnenkarte auf der einen Seite und der auf dem Spielecover abgebildeten Illustration auf der anderen Seite. Außerdem gibt's noch Sticker mit Chaossymbolen obendrauf.

Limited Edition

Wer etwas tiefer in die Tasche greift, erhält die Limited Edition, die, wie der Name dezent andeutet, nur in begrenzter Stückzahl verfügbar ist. Hier bekommt ihr ein noch schöneres Cover, nämlich in einer geprägten Metallbox

Die geballte Ladung Warhammer

Den Strategen aus der GameStar-Community muss man Total War: Warhammer 3 wohl nicht mehr vorstellen. Bei solch einem riesigen Strategiespektakel passiert es aber schnell, dass man den ein oder anderen wichtigen Infohappen verpasst. Daher haben wir noch ein paar Lesetipps für euch - und was auf die Ohren gibt es auch noch!

Wer wissen möchte, welche Ausmaße die Story annimmt, um die Trilogie rund um die Mächte des Chaos und die Wächter der sterblichen Welt gebührend abzuschließen, findet hier alle Infos zur Kampagne:

36 7 Eine gute Kampagne ist das A und O Alles über die Kampagne von Total War: Warhammer 3

Und auch im GameStar Podcast haben sich unsere und Feldherren Maurice und Fabiano bereits mit Warhammer 3 und dessen Handlung beschäftigt. Außerdem stellen sie spannende Überlegungen an, was dieses Spiel für die Zukunft der gesamten Total-War-Serie bedeuten könnte. Dafür haben sie sich sogar einen Gast eingeladen, nämlich den Youtuber Mister Moerp. Viel Spaß beim Hören!

Das reicht euch immer noch nicht? Na gut, weil ihr bis hier hin gelesen habt, bekommt ihr noch einen besonderen Lesetipp: In seiner Kolumne erzählt euch Fabiano, warum eine vermeintlich kleine Neuerung von Warhammer 3 der gesamten Serie helfen wird.

So, das muss aber reichen, immerhin braucht ihr eure Energie noch für den Kommentarbereich. Dort möchten wir jetzt von euch wissen, ob ihr Bock auf Total War: Warhammer 3 habt, und wie ihr zu dem Launch im Game Pass steht. Habt ihr bereits ein Abo oder würde für euch extra für das Spiel sogar ein Abschluss in Frage kommen?