Creative Assembly verfolgt mit Total War: Warhammer 3 ein ehrgeiziges Ziel: drei Total-War-Spiele zu einem zu verschmelzen. Bereits die beiden Vorgänger wurden mit Mortal Empires verbunden, doch als Finale der Trilogie soll nun ein großes Gesamtkunstwerk daraus werden.

Jetzt gaben die Entwickler in einem Blogeintrag bekannt, was euch im kostenlosen DLC Immortal Empires genau erwartet und warum er zunächst als Beta-Version erscheint. Zudem präzisierten sie den Releasetermin auf August 2022. Der kurz zuvor erschienene Trailer sprach noch vom dritten Quartal:

Das steckt in dem Mega-DLC

Neue Seerouten

Immortal Empires verbindet die drei Kampagnen miteinander und lässt euch mittels neuer Seerouten auch zu den entferntesten Fleckchen reisen. Das Ausmaß der Kampagnenkarte und der spielbaren Legendären Lords übersteigt alles, was die Total-War-Serie bis dahin gesehen hat.

Neue Startorte

Neben 29 neuen Startorten für die Anführer vergangener Serienteile erhalten der ehemalige Antagonist Be'Lakor und einige der älteren Legendären Kommandanten wie Grombrindal, Helman Ghorst und Volkmar der Grimmige ihre jeweils eigene Fraktion. Damit wird die Auswahl an verfügbaren Anführern auf sage und schreibe 86 Legendäre Lords aufgestockt. Jedenfalls, wenn ihr sämtliche Hauptteile und DLCs der Trilogie besitzt.

Neue Technik

Die Erweiterung vereint dynamisch alle Inhalte, die sich in eurer Warhammer-Bibliothek befinden, zu einem Gesamtspiel unter dem Technikgerüst des dritten Teils. Damit das auch alles wie aus einem Guss wirkt, wurden ältere Schlachtkarten genauso überarbeitet wie die Benutzeroberfläche, Charaktermodelle, Effekte, Sound sowie die allgemeine Balance der älteren Teile. Auch wurde die runderneuerte Korruptions-Mechanik der Chaos-Fraktionen des dritten Teils auf die alten Völker übertragen und weiter optimiert.

Total War: Warhammer 3 - Screenshots zum Fantasy-Strategiespiel ansehen

Vereinfachter Koop

Damit im Multiplayer-Koop nicht akribisch auf die gleiche Auswahl an DLCs bei den Teilnehmern geachtet werden muss, zählt allein der Katalog des Hosts. Dementsprechend könnt ihr auch an einer Immortal-Empires-Kampagne teilnehmen, wenn ihr nur den dritten Teil besitzt - seid dann aber auch auf dessen Kommandanten und Fraktionen beschränkt.

Bessere Siegbedingungen

Die Siegbedingungen wurden grundlegend entschlackt und sollen in Zukunft größere Anreize bieten, sie zu erfüllen. Eine Beispiel dafür, was das genau bedeutet, lieferte das Studio auf Reddit. So erhielten die Vampirfürsten etwa einen dreißigprozentigen Nachlass auf die Kosten von »Winde der Magie«, wenn sie die entsprechende Vampir-Siegbindungen erfüllen.

Bei den dynamischen Endgame-Events drängt sich unweigerlich ein Vergleich zum 4X-Strategiespiel Stellaris auf. Um übermächtigen Spielerfraktionen zur Mitte und Ende einer Kampagne hin weiter eine Herausforderung bieten zu können, treten nun unerwartete Bedrohungen auf den Plan. Als Beispiele nannte man einfallende Grünhäute oder die plötzliche Auferstehung zahlreicher Untoter.

Dass Warhammer 3 eine solche Frischzellenkur für die Langzeit-Motivation dringend braucht, um den fortschreitenden Spieler-Exodus aufzuhalten, resümierten wir erst kürzlich in einem Video sowie in einem mahnenden Artikel:

Warhammer 3 Kolumne: Es braucht dringend eine neue Kampagne oder es bekommt Probleme

Warum erscheint Immortal Empires als Beta?

Die Entwickler erläutern den Entschluss, die Erweiterung zunächst als Beta zu bezeichnen damit, dass es sich hierbei nicht um eine simple Portierung älterer Inhalte handle. Man schraube an so vielen Stellschrauben gleichzeitig, dass sich technische Probleme und Balance-Schwierigkeiten nicht vermeiden ließen.

Zwar enthält Immortal Empires zu seiner Erstveröffentlichung im August sämtliche geplanten Inhalte, doch sei man sich bewusst, dass man dieses Projekt auch Jahre später noch betreuen und optimieren müsse. Man wolle nicht den Eindruck erwecken, diese erste Version sei bereits die finale und polierte Fassung und möchte den Beta-Zusatz erst entfernen, wenn die Umsetzung der Vision größtenteils geglückt sei.

Nichtsdestotrotz versichere man den Spielern, dass sie mit der neuen Sandbox-Kampagne ab dem ersten Tag viel Spaß haben können. Man habe genug Zuversicht in die Erweiterung, sie allen Besitzern von Warhammer 3 automatisch freizuschalten und die Spielerschaft nicht mit einer Opt-In-Beta zu spalten. Man freue sich auf konstruktives Feedback im Total-War-Subreddit.

Falls ihr euch fragt, aus welchen Landteilen die drei Kampagnen eigentliche bestehen, wie viele Spielstunden in der Trilogie stecken und ob ihr alle drei Teile auf der gleichen Plattform besitzen müsst, haben wir auch darauf die passenden Antworten für euch:

Total War: Warhammer 3 Immortal Empires: Alle Infos zur Mega-Kampagne

Sobald Creative Assembly uns einen konkreten Tag für das Erscheinen von Immortal Empires nennt, erfahrt ihr ihn natürlich umgehend hier auf GameStar.de. Wenn es euch in der Zwischenzeit nach noch mehr Warhammer-Futter gelüstet, interessiert euch vielleicht unsere Liste der 15 besten Spiele im Warhammer-Universum.

