Warhammer-Fans müssen nur noch zwei Mal schlafen, ehe sie ihre LARP-Rüstung überstreifen und sich vor den Rechner setzen können. Dann startet Total War: Warhammer 3 mit seinem Großangriff auf euer Privatleben. Denn das Strategie-Epos ist nicht nur verdammt groß, sondern auch richtig gut - wenn auch mit einem Makel:

65 27 Test Warhammer 3 ist fantastisch, aber erst der Anfang

Zwar wissen Strategie-Fans, dass sie bei uns besten aufgehoben sind, aber vielleicht fragt ihr euch ja dennoch: Wie urteilen andere Publikationen über Warhammer 3? Welche Aspekte werden besonders gelobt, welche ernten hingegen Kritik?

Bei Metacritic kommt Warhammer 3 derzeit auf einen aggregierten Score von 87 Punkten, der sich aus bislang 37 Rezensionen zusammensetzt. Das ist reichtlich Material, um ein großes und vor allem repräsentatives Meinungsbild zu erstellen.

Total War: Warhammer 3: Die internationalen Wertungen im Überblick

Beginnen wir wie gewohnt mit einer Auflistung der Wertungen namhafter Fachportale:

Publikation Wertung Wccftech 95 Games.cz 90 PC Games 90 SpazioGames 90 PC Gamer 90 IGN 90 PCGamesN 90 Shacknews 90 GameStar 88 Gamepressure 85 God is a Geek 85 Games.ch 81 Twinfinite 80 VG247 80

Was sagen die internationalen Tests?

Die obige Tabelle dürfte euch bereits verdeutlicht haben, dass fast alle Tests äußerst positiv ausfallen. Lassen wir nun noch einige Stimmen zu Wort kommen, die viel Lob verteilen, aber auch einige Dinge kritisieren.

Fraser Brown von PC Gamer gefielen vor allem die höchst unterschiedlichen Fraktionen, die in seinem Fazit besonders gelobt werden:

Ein brillanter finaler Akt mit den einfallsreichsten und ungewöhnlichsten Fraktionen der Seriengeschichte.

Noch überschwänglicher urteilt Richard Scott-Jones von PCGamesN. Der hält Warhammer 3 für einen wichtigen Schritt für das gesamte Total-War-Franchise und hält die Neuerungen im Multiplayer-Modus (die ihr übrigens allesamt hier nachlesen könnt) geradezu für revolutionär:

Ein triumphaler Schritt nach vorne für Total War in fast allen Belangen, nicht nur mit der besten und vielfältigsten Singleplayer-Kampagne prahlend, sondern auch mit einer Revolution im Multiplayer.

Kurze Lesepause? Dann entspannt eure Augen am besten mit unserem Test-Video zu Warhammer 3 und lasst euch von unserem Chef-Strategen Fabiano vorspielen, weshalb auch er das Spiel ins Herz geschlossen hat:

Was wird kritisiert? Bekanntlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Das trifft auch auf Warhammer 3 zu, das abseits der zahlreichen Stärken auch Schwächen aufweist - aber offenbar nicht sehr viele, denn wenn Kritik ertönt, fällt diese meist in einem Nebensatz.

Etwa bei Josh Broadwell von VG247, der sich von Warhammer 3 zumindest in puncto Map-Design und Fraktionen mehr Abwechslung gewünscht hätte:

Mehr Vielfalt bei den Eigenschaften der Fraktionen und dem Map-Design wären schön gewesen, aber Warhammer 3 ist trotzdem eines der befriedigstenden Strategiespiele der letzten Jahre.

Abschließend lassen wir noch Maxim Klose-Ivanov von Cultured Vultures zu Wort kommen, der die technische Seite leicht kritisiert:

Auch wenn es die Design-Limitationen der betagten Engine nicht verbergen kann, ist Warhammer 3 ein solider Abschluss des Fantasy-Ausflugs von Creative Assembly.

Natürlich darf auch eure Meinung nicht fehlen: Habt ihr Bock auf Warhammer 3? Grübelt ihr bereits nachts im Schlaf über Schlachtplänen und Kampfstrategien? Lasst uns gern in den Kommentaren wissen, was ihr von dem ersten Strategie-Hit des Jahres haltet.