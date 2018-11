In der Diskussion um die Anerkennung von E-Sport als Vereinssport hat sich der hessische Innenminister klar positioniert. Laut Peter Beuth (CDU) sind wir »[…] herausgefordert durch ein offenbar neues Sportverständnis«. Die scharfe Kritik am E-Sport fiel im Rahmen einer Ansprache zum Darmstädter Turn- und Sportkongresses 2018.

Laut den Kollegen der Lokalzeitung Darmstädter Echo machte Beuth keinen Hehl um seine klare Ablehnung gegenüber dem E-Sport: »E-Sport hat mit Sport nichts zu tun. Wir müssen diesen Begriff ausradieren«.

Nach dieser doch sehr deutlichen Aufforderung führte Beuth etwas gemäßigter aus:

"Auf diesem Kongress geht es um Bildung und Gesundheit. Wir wollen die Kinder in die Turnhalle und auf den Sportplatz kriegen. Gaming hat seinen Wert. Aber es gehört nicht in eine Sportorganisation als solche hinein. Weil es sich mit einem Titel schmückt, dessen Werte ich dort vermisse."

Der 5. Hessische Turn- und Sportkongress umfasst 300 Workshops mit einem breit gefächerten Angebot, darunter Schnupperkurse im Bereich Gymnastik, Turnsport und Tanzen, aber auch Seminare und Vorträge für Trainer und Vereinsleiter. E-Sport wurde allein von Beuth in der Ansprache aufgegriffen und findet im Rahmen der Workshops in keiner Form statt.

Beuth wollte mit seiner Rede vor Vertretern des klassischen Sports offensichtlich das wählende Publikum ansprechen, welches sich am ehesten gegen die aufkeimende E-Sport-Bewegung stellen dürfte.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sieht E-Sport nicht auf Augenhöhe. Virtuelle Sportarten wie Fußball in Form von FIFA 19 und PES 19 haben Potential, um Vereine und Verbände zu stärken, die wirklichen großen E-Sporttitel wie League of Legends und Counter-Strike: Global Offensive hätten aber keinen Platz im Wertekanon des DOSB. Genau so sieht es auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der sich deswegen den Begriff E-Soccer zur Abgrenzung von "Kriegs- und Killerspielen" ausgedacht hat.

Dem gegenüber stehen die Pläne der Großen Koalition, die dem E-Sport langfristig Vereins- und Verbandsrecht einräumen will. Laut Beuth seien diese Pläne "katastrophal".

Ausgerechnet der Vizepräsident des hessischen Landessportbundes, Ralf-Rainer Klatt, bot im Rahmen der Ansprache eine andere Bewertung des E-Sports:

"Wenn junge Menschen an die Vereine herantreten und sagen, wir würden E-Sport gerne als Mannschaftssport betreiben, dann ist das auch noch einmal was anderes, als wenn der Einzelne alleine mit der Konsole gegen seinen Computer antritt. [...] Man muss E-Sport als Teil des Digitalisierungsprozesses unserer Gesellschaft betrachten, der eben auch im Sport angekommen ist."

Kritik gab es von Hans Jagnow, seines Zeichens Präsident des eSport-Bund Deutschland (ESDB). Er empfand die Wortwahl als "unangemessen" und gab via Twitter an, dass dies nichts mit einer sachlichen Debatte zu tun habe.

Hessens Innenminister @peterbeuth möchte den Begriff eSport „ausradieren“.



In Hessen sitzen eSport-Organisationen wie @skyliners1999 und @TGS_1891. 2016 fand die ESL One in Frankfurt vor 22.500 Besuchern und 7,3 Mio Zuschauern in der Live-Übertragung statt. https://t.co/5bYHaLCXE3