Der ein oder andere mag es durch meine unregelmäßigen Japan-Artikel bereits mitbekommen haben: Derzeit halte ich mich im Land der aufgehenden Sonne auf. Genauer gesagt in Hiroshima, mitten im Treiben der Gosha-kai - einer Gruppierung von fünf Yakuza-Organizationen.

Ein Büro der Yakuza ist gerademal 15 Minuten Fußweg entfernt. Da passt es doch wie die Faust aufs Auge, dass ich gleich hier die neueste Meldung zur Yakuza-Spielserie tippe! Denn Sega denkt derzeit wieder etwas mehr über den Erfolg der Serie im Westen nach.

Yakuza Spin-Offs im Westen?

Erst vor kurzem veröffentlichte der japanische Publisher Yakuza 0 auf Steam und heute erschien Yakuza Kiwami 2 auf der PS4. Nun wendet sich Sega an die westliche Commuity und fragt: Wollt ihr mehr?

In der Umfrage will der japanische Konzern wissen, und stellt vier Fragen, die sich direkt auf die in Japan als »Ryu ga Gotoku« bekannte Serie beziehen:

Wie sehr bist du daran interessiert, Remasters/Remakes der existierenden Yakuza-Spiele zu kaufen?

Wie sehr bist du daran interessiert, neue Spiele zu kaufen, die in der Welt von Yakuza spielen?

Wie sehr bist du daran interessiert andere Spiele des Yakuza-Teams wie zum Beispiel Fist of the North Star zu kaufen?

Wie sehr bist du daran interessiert die verschiedenen Spin-offs zu kaufen, die nie im Westen erschienen?

Bei den Remakes ist die Rede von den bereits für Japan angekündigten Remakes von Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5, die es nur auf der Playstation 3 gibt. Die genannten neuen Titel sind der Free2Play-Titel Ryu ga Gotoku Online und Shin Ryu ga Gotoku.

Die Spin-Offs sind Ryu ga Gotoku: Kenzan und Ryu ga Gotoku: Ishin. Diese läuteten stets einen neuen Abschnitt der Spielreihe ein. Kenzan war das erste Yakuza-Spiel für die PS3 und versetzte die Geschichte in das Kyoto der Edo-Zeit von 1605.

Die bekannten Charaktere der Spielserie übernahmen hier die Rollen berühmter historischer Persönlichkeiten. Ähnlich verhielt es sich mit Ishin, dem ersten Yakuza-Titel der für die PS4 erschien. Das spielt erneut in Kyoto, diesmal aber während der Bakumatsu-Periode zwischen 1853 und 1867.

Unerwähnt bleibt Yakuza: Dead Souls. Das erschien als einziges Spin-off auch auf Englisch. Allerdings nur auf Konsolen. Damit stellt sich noch die Frage, ob Sega vorhat auch das Zombie-Yakuza für den PC zu veröffentlichen und inwiefern die Umfrage für PC-Spieler relevant ist.

Aufgrund der Tatsache, dass nach Yakuza 0 nicht nur Kiwami, sondern eventuell auch Song of Life für PC erscheinen, können sich PC-Spieler wohl schon mal vorsichtig auf mehr von der Gangster-Saga einstellen.

PC-Spieler dürfen sich auf jeden Fall auf den Steam-Release von Yakuza Kiwami freuen. Die Shopseite gibt es schon bei Steam. Der Release sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

