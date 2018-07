Im normalen monatlichen Abonnement von World of Warcraft sind ab sofort alle Erweiterungen bis Legion inbegriffen. Spieler müssen also nicht mehr das Hauptspiel, die Addons und die monatlichen Kosten im Blick behalten, sondern erhalten automatisch fast alle Inhalte des MMO als Teil des Abos.

Damit sagt Blizzard Lebewohl zu Angeboten wie Battle Chest, das zuvor Hauptspiel und Erweiterungen zu einem Paket zusammenschnürten. Alle bereits bestehenden World-of-Warcraft-Abonnements werden auf Legion aufgewertet. Wer sich das neuste Addon holen möchte, den bittet Blizzard aber nochmal extra zur Kasse. Battle for Azeroth muss einzeln dazu gekauft werden, um in den globalen Fraktionskrieg einzusteigen.

Plus-Report: Zehn Jahre World of Warcraft - Die orcische Dekade

Zudem wurde die Complete Collection für Neukunden angepasst. Wie der Name schon verrät, sind hier wirklich alle Erweiterungen plus das Hauptspiel enthalten - zusätzlich zu 30 Tagen Spielzeit und einer Charakteraufwertung auf Stufe 110.

World of Warcraft: Battle for Azeroth erscheint am 14. August 2018 für den PC und wird vor allem einige Änderungen am PvP-System vornehmen. Dazu wurden die generellen PvP-Talente überarbeitet und die Entwickler entleihen sich Elemente aus Battle-Royale-Titeln wie Fallschirmabwürfe. Die Aufteilung von PvP- und PvE-Servern bekam ebenfalls eine Generalüberholung, Spieler können jetzt auf jedem Server in einen Kriegsmodus wechseln.

Quelle: Blizzard