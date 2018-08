Auch Nicht-Vorbesteller der Story-Erweiterung Battle for Azeroth können das kommende WoW-Event »Schlacht um Lordaeron«, auch bekannt als Belagerung von Unterstadt, kostenlos mitspielen. Blizzard gab die Änderung via Battle.net-Forum bekannt.

Die Schlacht, die Teil des Pre-Events zu Battle for Azeroth ist und gleichzeitig den Beginn der Story-Erweiterung markiert, beginnt am 8. August 2018. Während das Event auch nach dem Launch von World of Warcraft: Battle for Azeroth verfügbar bleibt, verweist Blizzard auf den Rahmen von nur mehr einer Woche, bevor die übrigen Pre-Launch-Events enden.

Was ist die Belagerung von Unterstadt?

Die Schlacht von Lordaeron und die Belagerung von Unterstadt ist die Antwort der Allianz auf die Verbrennung des Weltenbaums Teldrassil, die übrigens in der WoW-Spielerschaft für einen massiven Aufschrei sorgte. In der Konsequenz auf das Massaker an den Nachtelfen durch den neuen Horde-Kriegshäuptling Sylvanas zieht der Hochkönig der Allianz, Anduin Wrynn, die alliierten Truppen zusammen und lässt sie nach Tirisfal segeln, um die Unterstadt zu belagern. Hier beginnt das Event »Schlacht um Lordaeron«.

WoW: Battle for Azeroth - Story, Berufe, PvP - Wie Patch 8.0 den Klassiker generalüberholt