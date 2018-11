Auf der Blizzcon gab es eine regelrechte Infoflut zu World of Warcraft. Nicht nur stellte Blizzard Details zu Update 8.1 und 8.1.5 von World of Warcraft: Battle for Azeroth vor, sondern präsentierte schon die ersten Features von »Rise of Azshara«, dem kommenden großen Inhaltsupdate für das MMORPG.

Die Story schließt direkt an den Angriff auf Dazar'alor an. Allianz und Horde haben in der Schlacht eine Menge Schiffe verloren und sind gerade dabei sich von den Kämpfen zu erholen. Die Naga sehen darin den perfekten Zeitpunkt für einen Angriff.

Auf zu den Nagas

»Rise of Azshara« wird das nächste große Update nach 8.1.5 sein. Hier verschlägt es euch nach Nazjatar, die Hauptstadt der Naga, wo ihr auf Seiten der Horde und auch der Allianz neue Freunde treffen werdet und auch die Story um Sylvanas, Saurfang, Anduin und Jaina weitergesponnen wird.

Dafür absolviert ihr unter anderem den neuen Raid »Azshara's Eternal Palace« mit acht Bossen. Neben einem Unterwasserboss werdet ihr es hier mit Königin Azshara selbst aufnehmen und zudem eine Naga-Kinderkrippe besuchen. Da trifft es sich gut, dass ihr mit Update 8.2 außerdem ein Baby-Naga als Haustier bekommen könnt. Fragt sich nur, ob ihr das aus der Kinderkrippe klaut, oder dort abgebt.

Weiterhin gibt es neue Mounts wie eine Krabbe, die sich seitwärts bewegt und ein Seepferdchen. Um die zu bekommen müsst ihr euch aber gegen neue Feinde zur Wehr setzen. Dabei helfen euch Seegiganten, Gelbin und Makrura, mit denen ihr euch verbünden könnt.

Mechagon: Rapture lässt grüßen

Nach Nazjatar geht es dann weiter auf die neue Landmasse Mechagon, die Heimat der Mecha-Gnome. Die wird ebenfalls Teil von Update 8.2 werden. Hier taucht ihr in eine mechanische Unterwasserstadt ab, die ein wenig an Rapture aus Bioshock erinnert und von König Mechagon regiert wird. In seiner Gesellschaft seid ihr wichtiger, je mehr Bauteile ihr habt.

Hier könnt ihr euch dann an einem Mythic-only Dungeon mit acht Bossen versuchen, an dessen Ende ihr König Mechagon persönlich herausfordert. Es ist möglich, dass es den Dungeon in Zukunft auch noch als normale Version mit reduziertem Schwierigkeitsgrad geben wird.

Ebenfalls wird es mit Rise of Azshara zwei neue Insel-Expeditionen geben. Ihr dürft Crestfall, ein Gebiet aus Warcraft 2 erkunden und auch die Pandare-Insel Snowblossom. Weitere neue Features sind heorische Kriegsfronten und eine neue PvP-Arena in Mechagon. Auch dürft ihr dann in Kul Tiras und Zandalar fliegen.

