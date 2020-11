Ehemalige Abonnenten von World of Warcraft aufgepasst, denen es aufgrund der nahenden Veröffentlichung von Shadowlands in den Fingern juckt: Dieses Wochenende lädt euch Blizzard ein, kostenlos nach Azeroth zurückzukehren.

Kostenloses Wochenende für Ex-Spieler

Wann geht es los? Der Startschuss ist bereits gefallen. Vom 5. bis zum 9. November könnt ihr World of Warcraft kostenlos spielen, sofern ihr bereits in der Vergangenheit über ein Abonnement verfügt habt.

Was ist spielbar? Kurz gesagt: Alles. Euer Account wird am Wochenende so funktionieren als hättet ihr aktuell ein aktives Abo. Ihr könnt auf all eure Charaktere zugreifen und sämtliche Inhalte erleben -inklusive des aktuellen Pre-Patches zu Shadowlands. Lediglich World of Warcraft: Classic ist von der Aktion ausgenommen.

Für Spieler von Battle for Azeroth: Wer das aktuelle Addon bereits gespielt hat, kann im Zuge des Zeitwanderungs-Addons mit anderen Charakteren eine frühere Erweiterung erleben. Über den NPC Chromie in Orgrimmar oder Sturmwind lässt sich eine bevorzugte Erweiterung auswählen, in der die Inhalte entsprechend mit eurer Charakterstufe skalieren.

Falls ihr gerade darüber nachdenkt, tatsächlich zu World of Warcraft zurückzukehren, ist jetzt der wahrscheinlich beste Zeitpunkt. Denn gerade lohnt es sich besonders:

268 4 Mehr zum Thema WoW: Warum ihr jetzt starten und nicht auf Shadowlands warten solltet

Wie geht es für World of Warcraft weiter?

In World of Warcraft steht alles bereit für die Veröffentlichung von Shadowlands. Neben dem bereits verfügbaren Pre-Patch startet am 11. November ein Pre-Event: »Die Invasion der Geißel in Azeroth«. Darin erwartet euch eine Zombie-Apokalypse, an ein ähnliches Event zu Wrath of the Lichking erinnert.

Am 24. November folgt dann der Release von Shadowlands. Die mittlerweile achte Erweiterung für World of Warcraft führt euch dieses Mal in das Totenreich von Azeroth, in der vor allem Silvanas Windläufer eine wichtige Rolle spielt.

Alle Infos zur neuen Erweiterung haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst:

121 3 Mehr zum Thema WoW Shadowlands: Alles, was wir über das Addon wissen

Wer aufgrund des Gratis-Angebots wieder Lust an World of Warcraft entwickelt hat, darf vor dem Release von Shadowlands noch so einiges in Angriff nehmen. Wir haben für euch eine Liste an Aufgaben zusammengestellt, die ihr noch erledigen könnt.