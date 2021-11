WoW Shadowlands Patch 9.2 wird heute Abend enthüllt, womit rechnen wir?

Nach langen Monaten der Stille und Zwischenpatches soll nun endlich wieder frischer Wind in die Schattenlande kommen. Entwickler Blizzard kündigte für den 11. November, um 19 Uhr, einen Entwickler-Livestream an, in dem es endlich neue Infos zum zweiten großen Inhaltspatch für WoW Shadowlands geben soll.

Bevor wir überlegen, was uns erwarten könnte, haben wir euch nochmal alle wichtigen Infos zusammengefasst:

Wann? 11. November 2021, 19 Uhr deutscher Zeit

11. November 2021, 19 Uhr deutscher Zeit Wo? Auf YouTube oder auf worldofwarcraft.com

Auf YouTube oder auf worldofwarcraft.com Was? Infos zum neuen Inhalts-Patch 9.2 für WoW Shadowlands

Entweder könnt ihr euch den Livestream selbst anschauen, oder um diese Zeit gemütlich mit euren Liebsten zu Abend essen und später alle wichtigen Infos auf GameStar.de nachlesen. Denn wir sind natürlich am Start und fassen euch die spannendsten Infos aus dem Livestream zusammen.

Welche neuen Inhalte könnten uns erwarten?

Wie immer steht natürlich noch nichts fest. Die Erfahrung zeigt aber, dass die großen Zwischenpatches immer nach einem gewissen Schema aufgebaut sind, mit dem wir auch dieses Mal rechnen können. Etwa dürft ihr euch vermutlich auf einen neuen Dungeon, sowie einen neuen Raid und ein neues Gebiet freuen, wie es bereits bei Patch 9.1 der Fall war.

Hier seht ihr nochmal den Trailer zum Patch 9.1:

Neues Gebiet: Zerth Mortis?

Vermeintlichen Leaks nach, die seit einiger Zeit im Netz kursieren, soll es sich bei dem neuen Gebiet um Zerth Mortis handeln. Die besonders Aufmerksamen unter euch haben den Namen vielleicht schon im Zuge eines Gesprächs zwischen Tal-Galan und Ve’nari in Korthia gehört, nachdem ihr die Hauptstory von Patch 9.1 abgeschlossen habt. Diesem Gespräch zufolge ist Zeth Mortis das Reich der Ersten (First Ones), also der Götter, die die Schattenlande erschaffen haben.

Dass die Reise nun in genau dieses Reich geht, liegt nahe, da vermutlich auch der Kerkermeister diesen Weg eingeschlagen hat. Im Verlauf von Patch 9.1 riss er sich die fünf Siegel der Ewigen unter den Nagel, um das Grab der Ersten zu erreichen. Wo genau diese letzte Ruhestätte der Götter liegt, wurde bisher nicht enthüllt, die Vermutung liegt aber nahe, dass sie in Zeth Mortis zu finden ist.

Neuer PvE-Modus?

Ebenfalls im Leak erwähnt wird ein neuer PvE-Modus namens »Prüfungen der Ersten«, der ebenfalls relativ glaubwürdig wirkt. Immerhin liefert Blizzard neben einem neuen Gebiet und einem neuen Raid wohl noch irgendeine andere spannende Neuerung. In Patch 9.1 war das der Mega-Dungeon. Daher könnte jetzt ein neuer PvE-Modus dran sein und Prüfung der Ersten klingt da recht plausibel.

Immerhin mussten wir beispielsweise im Zuge der Kyrianer-Paktkampahne unseren Wert bereits mit dem Pfad des Aufstiegs unter Beweis stellen, indem unsere Seelenbande gegen verschiedene Gegner kämpfen mussten. So einen Spielmodus könnten wir uns auch für den neuen PvE-Modus vorstellen - allerdings mit uns im Ring.

Vielleicht erfüllt uns Bilzzard aber auch einen sehnlichen Wunsch und konzentriert sich mit Patch 9.2 auf seine größte Stärke: die Pakte. Hier wurden nämlich in Patch 9.1 viele Chancen vertan:

Wird Anduin die neue Sylvanas?

Mit einem neuen Mega-Dungeon wie in Patch 9.1 solltet ihr übrigens nicht rechnen, denn die Vergangenheit zeigt, dass bisher nur ein solcher Dungeon pro Erweiterung das Licht der Spielwelt erblickte. Das heißt aber nicht, dass der Dungeon- und Raid-Content langweilig wird.

Die Vermutung liegt nahe, dass wir nach unserem Kampf im Sanktum der Dominanz früher oder später gegen Anduin kämpfen werden müssen, nachdem wir in Patch 9.1 schon Sylvanas gegenüberstanden. Wie ihre Geschichte weitergeht und ob ihre Fehde mit Tyrande noch eine Rolle spielt, wird ebenfalls spannend werden. Bisher traf ihre Charakterentwicklung auf wenig Community-Liebe:

Womit ihr übrigens ebenfalls nicht rechnen solltet, ist ein zeitnahes Release-Datum des Patches. Auch hier klingt der oben verlinkte Leak mit einem Release im Frühjahr 2022, also um die abgesagte Blizzcon herum, recht plausibel. Davor dürft ihr euch aber auf erste Einblicke des Patches auf dem offiziellen Testserver (PTR) freuen. Laut den Dataminern von wowhead wurden bereits erste Hinweise zum neuen Patch im Content Delivery Network (CDN) gefunden.

Soviel zu unseren Einschätzungen. Handfeste Informationen bekommen wir hoffentlich am 11. November um 19 Uhr im offiziellen Livestream zu Patch 9.2.