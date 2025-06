»Ich will das Gegenteil« - Die Xbox-App auf PC kann bald Steam, aber User haben einen anderen Vorschlag

Steam-Spiele in der Xbox-App? Viele Spielerinnen und Spieler hätten das lieber umgekehrt.

Steam, GOG, Epic Games, EA, Ubisoft, Blizzard: PC-Spielerinnen und -Spieler müssen die unterschiedlichsten Launcher starten, um an ihre Spiele zu kommen. Wäre es nicht viel praktischer, alle Spiele an einem Platz zu finden? Microsoft hat genau das in der Xbox-App vor. Doch in der Community wünscht man sich etwas anderes.

Mehr zu Microsofts Plänen mit der Aggregated Gaming Library lest ihr in unserer News zum Thema:

Steam statt Xbox

Im Steam-Reddit wurde ein Bild davon geteilt, wie die große Bibliothek all unserer Spiele aussehen könnte. Es handelt sich lediglich um eine Montage und keine offizielle Abbildung, doch mit 19.000 Upvotes stößt sie auf eine Menge Interesse:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ein Blick in die Kommentare verrät jedoch, dass viele Spielerinnen und Spieler einen anderen Wunsch haben. Der User Kratagon schreibt, er hätte viel lieber das Gegenteil, nämlich alle Xbox Games in seiner Steam-Bibliothek. Für seine Idee bekommt Kratagon viel Zuspruch in Form von Antworten und über siebentausend Upvotes.

Das ist alles, was ich möchte. Ich würde ein eigenes Abo zahlen, um meine Game-Pass-Spiele auf dem Steam Deck zu haben. deathstrukk

Manche Spielerinnen und Spieler stellen klar: Sie würden am liebsten noch weitergehen. So schreibt etwa Low-Knowledge7896, er wünsche sich eine richtige Integration der Game-Pass-Spiele auf Steam, nicht nur einen Launcher. Die Xbox-Spiele sollten sich seiner Meinung nach also auch über Steam verwalten und downloaden lassen, nicht nur als Link zur Xbox-App in der Bibliothek sitzen. Das ist schließlich schon möglich.

MadeByTango träumt den Traum sogar noch weiter: Eine Spiellizenz sollte einfach überall gültig sein. Wer ein Spiel kauft, sollte es auf jeder Plattform spielen können, egal ob Steam, Xbox App oder PlayStation.

Angesichts der eingeschränkten Funktionalität der Xbox App ist der Wunsch nach einer Integration auf Steam wenig überraschend. Allerdings werden solche Vorstellungen zunächst wohl eher Wunschträume bleiben. Schließlich will Microsoft mit seinem Update für die Xbox App Steam-Spieler zur eigenen Plattform und dem neuen Handheld locken und sie nicht irrelevant machen.