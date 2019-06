Das erste Age of Empires erscheint in der Definitive Edition auf Steam - und wird aus diesem Anlass mit Crossplay-Funktionalität ausgestattet. Im Mehrspielermodus könnt ihr dadurch gegen Spieler auf anderen Plattformen spielen. Aber diese anderen Plattformen sind nicht etwa Konsolen wie sonst bei Crossplay-Features, etwa in Call of Duty: Modern Warfare.



Nein, in der Steam-Fassung von Age of Empires: Definitive Edition (Releasetermin unbekannt) könnt ihr erstmals am PC gegen ... andere PC-Spieler antreten! Und zwar solche, die den Titel im Microsoft Store gekauft haben. Das funktioniert auch umgekehrt, wie der offizielle Twitter-Account von Age of Empires bestätigte. Damit will Microsoft wohl verhindern, dass die Community aufgespaltet wird.

AoE: DE will support crossplay between both platforms, so you'll be able to play with everyone no matter what! Owning the game on one store won't give you a license on the other, but you can add non-Steam titles to your Steam library if that's where you like to manage your games.