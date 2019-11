Der kleinste Superheld im Marvel Cinematic Universe hat Avengers: Endgame und damit die finale Konfrontation mit Thanos überstanden. Damit steht Ant-Man (Paul Rudd) nichts im Weg, für einen dritten Solo-Film in die Kinos zurückzukehren.

Regisseur Peyton Reed, der schon die beiden Vorgängerfilme Ant-Man und Ant-Man and the Wasp in Szene setzte, wird auch Ant-Man 3 drehen. Dafür plauderte Hollywood-Schauspieler Michael Douglas in einem Interview kurzerhand aus, dass er ebenfalls als Dr. Pym zurückkehren wird.

Spielt auch diesmal The Wasp mit?

Wie sieht es mit The Wasp aus? Dr. Pym zeigt sich nicht nur für die Entwicklung der Hightech-Anzüge des Helden aus, auch ist er der Vater von Hope Van Dyne a.k.a. The Wasp. Die von Evangeline Lilly dargestellte Superheldin besitzt ebenso wie Ant-Man einen speziellen Anzug und spielte neben dem zweiten Solofilm auch in Avengers: Endgame eine Rolle an der Seite der Avengers im Kampf gegen Thanos. Ob sie in Ant-Man 3 ebenso wieder mit dabei ist, konnte noch nicht bestätigt werden.

Über die Handlung möchte der Regisseur noch nichts verraten. Gerüchten nach könnte jedoch das aus den Comics bekannte »Quantum Realm« erneut eine wichtige Rolle spielen, wie zuvor schon in Ant-Man 2 und Avengers: Endgame. So mancher Fan sieht darin schon den Wegbereiter für Fantastic Four ins MCU. Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird sich hoffentlich bald klären lassen.

Ant-Man 3 gehört zu Phase 5 des MCU

Marvel möchte Anfang 2021 mit den Dreharbeiten zum dritten Soloabenteuer beginnen, verrät Michael Douglas gegenüber dem US-Magazin Collider. Wenn man mit einem Kinostarttermin irgendwann im Laufe des Jahres 2022 ausgehen darf, gehört Ant-Man 3 ebenfalls zu Phase 5 des MCU, neben Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Captain Marvel 2 und Blade.

Doch zuvor geht es mit Phase 4 im Jahr 2020 in den Kinos weiter: Black Widow und The Eternals, gefolgt von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange 3, Spider-Man 3 und Thor 3 im Jahr 2021.

