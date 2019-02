Der Full Release von Anthem steht vor der Tür, am 22. Februar ist der Loot-Shooter dann für jeden Käufer zugänglich. Bislang konnten nur Abonnenten von Origin Access seit dem 15. Februar spielen.

In dieser Meldung fassen wir die wichtigsten Infos zum Launch von Anthem griffig zusammen. Hier findet ihr alles Wissenswerte zu Startzeit, Preload, Tag-Eins-Patch, Editionen und Systemvoraussetzungen. Außerdem lest ihr am Ende der Meldung, wann ihr mit dem GameStar-Test zu Anthem rechnen könnt und wie er abläuft.

Ab wann kann man Anthem spielen? Die Vollversion von Anthem steht ab dem 22. Februar um 00:01 zur Verfügung.

Wann beginnt der Preload? Der Preload von Anthem ist bereits gestartet. Ihr könnt das Spiel also herunterladen, um pünktlich zum Release losfliegen zu können.

Wie groß ist der Download? Das komplette Paket ist rund 50 GB groß.

Day One Patch

Am Tag des Releases spielt Entwickler Bioware einen Day One Patch für Anthem auf. Das Update-Paket konzentriert sich im Wesentlichen auf Bug Fixes und Performance-Optimierungen, vieles davon auf Basis von Problemen, die seit dem Early-Access-Release bekannt wurden. Darunter Fehler mit dem Werten von Herausforderungen, Verbindungsabbrüchen sowie unendlichen Ladezeiten.

Des Weiteren führen die Entwickler Verbesserungen und Fehlerbehebungen an den Javelins, den Festungen, der Ausrüstung und Waffen sowie Benutzeroberfläche durch.

Die kompletten Patch Notes findet ihr in unserer Übersicht zum Day-One-Update.

Editionen, Preise und Vorbesteller-Boni von Anthem?

Anthem ist in zwei verschiedenen Editionen über EAs Launcher Origin erhältlich und kann zudem vorbestellt werden:

Standard Edition: Das Basis-Spiel ohne Zusatzinhalte für 60 Euro.

Das Basis-Spiel ohne Zusatzinhalte für 60 Euro. Legion of Dawn Edition: Enthält das Spiel, ein legendäres Rüstungsset der Legion der Dämmerung für alle vier Javelins, eine legendäre Fähigkeits-Ausrüstung für den Ranger, ein legendäres Präzisionsgewehr und den digitalen Anthem-Soundtrack für 80 Euro.

Vorbesteller erhalten für beide Editionen ein Gründerbanner. Wer die Standard Edition vorbestellt, bekommt außerdem das legendäre Gewehr und die Ranger-Rüstung aus der Legion of Dawn Edition. Die Rüstungssets der anderen drei Javelins sowie die Ranger-Fähigkeit bleiben aber der teureren Edition vorbehalten.

Anthem - Screenshots ansehen

Systemvoraussetzungen zu Anthem

EA und Bioware gaben die System Specs für Anthem bekannt:

Mindestsystemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5 3570 oder AMD FX-6350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkartenspeicher: 2 GB Video-RAM

Grafikkarte: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970/R9 280X

Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

DirectX: Version 11

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i7-4790 3,6GHz oder AMD Ryzen 3 1300X 3,5 GHz

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Grafikkartenspeicher: 4 GB Video-RAM

Grafikkarte: NVIDIA GTX 1060/RTX 2060, AMD RX 480

Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

DirectX: Version 11

Wann kommt unser Test?

Der GameStar-Test mit Wertung erscheint am Donnerstag, den 21. Februar 2019. Wie bei allen Blockbustern nehmen wir auch Anthem im Detail unter die Lupe, weshalb ausgekoppelte Teile unseres Tests bereits erschienen sind und noch erscheinen werden:

Zum Gameplay: Anthem bietet grandiose Action - Aber sonst?

Zur Geschichte: Die Story von Anthem - Warum Bioware sein Versprechen nicht erfüllt

Was noch kommt:

Mittwoch, 20.02.: Multiplayer - Wie viel Koop steckt im Koop-Shooter Anthem?

Donnerstag, 21.02.: Technik-Check von Anthem

Donnerstag, 21.02.: Test und Wertung von Anthem

Freitag, 22.02.: Endgame im Detail - Was bietet Anthem nach Abschluss der Kampagne?

Wie Rollenspiel-Studio Bioware mit Anthem dem Singleplayer den Rücken kehrt (Plus)