Am 30. April 2020 hat das kommende Assassin's Creed Valhalla seinen ersten Cinematic-Trailer bekommen. Schon zuvor war klar: Es geht in die Ära der Wikinger, wir werden selbst als mächtiger Krieger plündernd und brandschatzend über das mittelalterliche England herfallen - oder eben als Kriegerin!

Denn wie schon beim Vorgänger Assassin's Creed: Odyssey haben wir erneut die freie Wahl, ob wir als weiblicher oder männlicher Charakter spielen wollen. Während wir in Odyssey zwischen Alexios und Kassandra wählen konnten, hat unsere Spielfigur in AC Valhalla aber nur einen Namen: Eivor.

Wer also ist der Held/die Heldin? Der Creative Director von Assassin's Creed Valhalla, Ashraf Ismail, bringt es wie folgt auf den Punkt:

"Assassin's Creed Valhalla ist die Reise von Eivor. Spieler erhalten innerhalb dieses Rahmens ihre eigene Stimme. Sie können entscheiden, ob sie Eivor männlich oder weiblich spielen möchten."

Noch viel mehr Infos aus unserem Interview mit Ashraf Ismail und alles, was es über das neue Assassin's Creed zu wissen gibt, lest ihr in unserer großen Plus-Titelstory:

Außerdem analysieren wir den ersten Trailer für euch bis ins Detail. Dort steckt nämlich auch schon eine ganze Menge drin.

Was unterscheidet Held & Heldin?

Der gleiche Name für beide Figuren ist sinnbildlich für die Unterschiede, die uns mit einem männlichen oder weiblichen Charakter in puncto Story erwarten: Keine!

Die Charaktere erleben die gleiche Geschichte, erledigen die gleichen Quests und verprügeln die gleichen Engländer, wenn wir das als Spieler so wollen. Auch in puncto schwere Rüstungen und Waffen bestehen keine sichtbaren Unterschiede:

In Assassin's Creed: Odyssey dagegen war die Story leicht abgewandelt, je nachdem, ob wir als Alexios oder Kassandra gespielt haben. In der Story nahmen die beiden zudem jeweils ihren eigenen Platz ein, da beide als Geschwisterpaar Teil der Erzählung sind. Ja, sie traten sogar in der Geschichte des jeweils anderen auf!

Das wird in Assassin's Creed Valhalla nicht passieren, da Held & Heldin ein und die selbe Rolle spielen. Auch Gameplay-technisch gibt es keine Unterschiede, demnach ist die Wahl des Geschlechts hier rein kosmetisch.