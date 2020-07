Release-Termin von Assassin's Creed Valhalla geleakt

Bei Ubisoft scheint kaum eine Information geheim zu bleiben. Nachdem erst Far Cry 6 über das Hong Konger PSN leakte, folgt nun der Releasetermin von Assassin's Creed Valhalla: Ab dem 17. November 2020 sollt ihr mit Eivor in die Schlacht ziehen können.

Diese Information stammt nicht von irgendeiner dubiosen dritten Partei, sondern von Ubisoft direkt. Deren italienischer Instagram-Account nannte das Datum in einem mittlerweile gelöschten Beitrag eher als geplant. Ein Reddit-Nutzer hat ihn jedoch für die Nachwelt erhalten.

Starke Konkurrenz: Assassin's Creed Valhalla wird es also direkt mit Cyberpunk 2077 aufnehmen, das aktuellen Plänen nach am 19. November 2020 erscheinen soll. Also nur zwei Tage später. Das könnte so manchen Spieler vor eine schwere Wahl setzen. Zumal beide Titel nicht gerade kurz sein dürften.

Mehr Infos aus dem Release-Teaser

In dem zu früh veröffentlichten kurzen Video lässt sich zudem ein kleines Gameplay-Detail erblicken: Scheinbar werden wir die typische Assassinen-Kapuze in Valhalla manuell mit einer eigenen Animation auf- und abziehen können. In den bisherigen Teilen der Meuchelmörderreihe war das nur über das Inventar möglich.

Was erwartet uns auf der Ubisoft Forward?

Ganz offiziell dürfte Ubisoft den Release von Assassin's Creed Valhalla heute abend auf der Ubisoft Forward bekannt geben. Dann gibt es zudem auch eine umfangreiche Walkthrough, die ebenfalls zu großen Teilen bereits im Internet landete und unter anderem einen Bosskampf zeigt.

Abseits von Assassinen und co. könnt ihr zudem neue Informationen zu Far Cry 6, Watch Dogs 3 und Ubisofts kommenden Battle-Royale-Spiel Hyper Scape erwarten. Während der Veranstaltung habt ihr zudem die Möglichkeit, Watch Dogs 2 kostenlos auf eurem UPlay-Account freizuschalten.