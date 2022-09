Assassin’s Creed Valhalla: Großes 10-GB-Update erscheint heute, bringt neue Dungeons

Assassin’s Creed Valhalla hat mittlerweile schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, bekommt aber weiterhin neue Updates spendiert. Jetzt steht Version 1.6.1 an, welches Eivors Abenteuer neben Verbesserungen und Bugfixes ebenso neue Inhalte und die Rückkehr eines Ingame-Events spendiert. Wir liefern euch eine Übersicht!

Allerdings müsst ihr euch noch 2022 von Valhalla verabschieden - zumindest, was den Support des Assassinen-Spiels angeht. Mit The Last Chapter wird Ubisoft dem aktuellen Assassin’s Creed ein letztes kostenloses Update spendieren. Was wir bisher darüber wissen, erfahrt ihr in dem folgenden Artikel:

Update 1.6.1 für Assassin’s Creed Valhalla erscheint heute, am 27. September 2022 um 14 Uhr nach deutscher Zeit.

Ubisoft hat bereits die offiziellen Download-Details für Update 1.6.1 verraten. Stellt euch also für die jeweiligen Plattformen auf die entsprechenden Größen ein:

PC: 9,12 GB

9,12 GB Playstation 5: 1,6 GB

1,6 GB Xbox Series X/S: 11,9 GB

11,9 GB Playstation 4: 8,6 GB

8,6 GB Xbox One: 10,6 GB

Update 1.6.1 beschert Assassin’s Creed Valhalla diverse Verbesserungen und Bugfixes, die ihr im Detail auf Seite 2 dieses Artikels in den Patch Notes nachlesen könnt. Die Infos zu den wichtigsten neuen Inhalten haben wir wie folgt für euch zusammengefasst:

Gräber der Gefallenen-Paket #2: Drei neue Dungeons warten mit Update 1.6.1 darauf, von euch erkundet zu werden. Die mit Rätseln und Fallen gespickten Gräbern dürften wieder mit wertvollen Loot winken. Es handelt sich übrigens um das letzte Gräber der Gefallenen-Paket.

Drei neue Dungeons warten mit Update 1.6.1 darauf, von euch erkundet zu werden. Die mit Rätseln und Fallen gespickten Gräbern dürften wieder mit wertvollen Loot winken. Es handelt sich übrigens um das letzte Gräber der Gefallenen-Paket. Die Runenschmiede als neues Gebäude: Mit der Runenschmiede könnt ihr ab Level 4 eurer Siedlung ein neues Gebäude hinzufügen. Die lässt euch - wie der Name vielleicht schon verrät - Runen herstellen und auch kaufen, sowie für Silber verkaufen. Spieler sollten dabei jedoch beachten, dass Runen aus den DLCs für Valhalla von der Schmiede nicht unterstützt werden.

Mit der Runenschmiede könnt ihr ab Level 4 eurer Siedlung ein neues Gebäude hinzufügen. Die lässt euch - wie der Name vielleicht schon verrät - Runen herstellen und auch kaufen, sowie für Silber verkaufen. Spieler sollten dabei jedoch beachten, dass Runen aus den DLCs für Valhalla von der Schmiede nicht unterstützt werden. Rückkehr des Oskoreia-Festivals: Spieler von Valhalla kennen dieses Ingame-Event natürlich bereits. Vom 20. Oktober bis 10. November könnt ihr euch erneut an den Aktivitäten und Quests versuchen und dabei diverse Belohnungen abstauben. Was genau euch bei dem Oskoreia-Festival erwartet, könnt ihr in unserem Artikel zu dem Thema nachlesen.

Spieler von Valhalla kennen dieses Ingame-Event natürlich bereits. Vom 20. Oktober bis 10. November könnt ihr euch erneut an den Aktivitäten und Quests versuchen und dabei diverse Belohnungen abstauben. Was genau euch bei dem Oskoreia-Festival erwartet, könnt ihr in unserem Artikel zu dem Thema nachlesen. Neue Belohnungen über Ubisoft Connect: Zu guter Letzt gibt’s eine Handvoll kostenloser Ingame-Goodies (wie Anpassungen für eure Siedlungen und neue Tattoos), die ihr über Ubisoft Connect freischalten könnt.

So geht es mit Assassin’s Creed weiter

Die neuen Spiele nach Valhalla: Während sich Valhalla langsam, aber sicher seinem Ende nähert, können wir bereits in die Zukunft von Assassin’s Creed blicken. Wir wissen bereits, welche neuen Spiele Ubisoft in der Mache hat. Wollt ihr mehr über die jeweiligen Projekte erfahren, klickt einfach auf die folgenden Verlinkungen:

Das ist ganz schön viel Assassin’s Creed, nicht war? Ob diese regelrechte Assassinen-Flut Ubisoft aus der Krise reißen kann, haben wir bereits in unserem GameStar-Podcast thematisiert. Hört am besten selbst rein, was unsere Möchtegern-Meuchler dazu zu sagen haben:

