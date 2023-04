Avatar - Frontiers of Pandora: Neuer Leak verrät spannende Details zu Story und Gameplay

Die Leaks zum Avatar-Spiel häufen sich. Fans dürfen wohl bald mit offiziellen Ankündigungen rechnen.

Es sind neue Infos zu Avatar - Frontiers of Pandora geleakt! Ja, schon wieder. Wenn das so weitergeht, haben wir vor der nächsten Ubisoft-Enthüllung bald ein ganzes Spiel ... Denn nachdem bereits erste Details zu den Preorder-Boni und ein Ingame-Bild durchsickerten, gibt es jetzt neue und aktuell inoffizielle Infos zu Story und Gameplay.

Woher kommt der Leak? Der bekannte und etablierte Ubisoft-Leaker ScriptLeaksR6 will zahlreiche Produktinformationen zu Avatar - Frontiers of Pandora in die Hände bekommen haben und verrät jetzt, was das Ubisoft-Projekt spielerisch wie storytechnisch bieten soll. Mittlerweile sind seine Tweets nicht länger verfügbar, Websites wie Insider-Gaming haben die aber bereits aufgegriffen.

Seid natürlich gewarnt: Offiziell bestätigt sind die folgenden Details natürlich nicht, auch wenn die Infos sehr stimmig wirken und die Quelle als vertrauenswürdig gilt. Wollt ihr euch lieber auf die richtige Enthüllung seitens Ubisoft gedulden, seid ab dieser Steller natürlich vor leichten Spoilern gewarnt!

Story: Worum es im Avatar-Spiel gehen soll

Kind zweier Welten: ScriptLeaksR6 zufolge soll sich die Geschichte um ein Kind der Na’vi drehen, das von der RDA entführt und ausgebildet wurde. Dieses Kind wurde von den Menschen trainiert, um bei der Eroberung Pandoras zu helfen.

Kennen wir das nicht von irgendwo her? Die Story selbst konzentriert sich dann wohl darauf, wie sich der Protagonist zu seinem Volk und seiner Heimat zurückfindet und den Planeten vor den menschlichen Invasoren zu schützen versucht. Die grundlegende Prämisse ähnelt damit stark der Handlung beider Kinofilme.

Den offiziellen Trailer zu Frontiers of Pandora könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

2:45 Avatar: Frontiers of Pandora feiert auf der E3 seine Premiere

Gameplay: Wie sich Frontiers of Pandora spielen soll

Skilltrees und Charakter-Anpassung: Spieler sollen nicht nur ihren Charakter äußerlich anpassen, sondern auch mithilfe eines Skilltrees individualisieren können. Vom Crafting neuer Gegenstände und dem Upgrades der eigenen Waffe ist ebenfalls die Rede.

Spieler sollen nicht nur ihren Charakter äußerlich anpassen, sondern auch mithilfe eines Skilltrees individualisieren können. Vom Crafting neuer Gegenstände und dem Upgrades der eigenen Waffe ist ebenfalls die Rede. Wahl der Waffen: Laut dem Leak stehen uns verschiedene Spielstile zur Verfügung: Ob wir traditionelle Waffen der Na’vi wie Bogen und Speerwerfer oder die der Menschen wie Sturmgewehre und Schrotflinten verwenden, bleibt offenbar uns überlassen.

Laut dem Leak stehen uns verschiedene Spielstile zur Verfügung: Ob wir traditionelle Waffen der Na’vi wie Bogen und Speerwerfer oder die der Menschen wie Sturmgewehre und Schrotflinten verwenden, bleibt offenbar uns überlassen. Luftkämpfe: Wie in der Kinovorlage können wir Pandora offenbar auf dem Rücken eines Banshees erkunden, damit lange Strecken zurücklegen und auch Kämpfe bestreiten.

Wie in der Kinovorlage können wir Pandora offenbar auf dem Rücken eines Banshees erkunden, damit lange Strecken zurücklegen und auch Kämpfe bestreiten. Die Open World: Richtig viele Details gibt es zur Open World nicht. Aus den geleakten Infos geht lediglich hervor, dass wir verschiedene Regionen eines neuen Kontinents erkunden werden, wo an allen Ecken und Enden Gefahren lauern.

Avatar - Frontiers of Pandora soll irgendwann zwischen März 2023 und April 2024 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Richtiges Gameplay zu Ubisoft Open World-Projekt gibt es aktuell nicht. Was wir bisher sonst zu dem Avatar-Spiel wissen, das sich offiziell in den Kanon der Kinofilme einordnet, erfahrt ihr unter den obigen Links.

Was haltet ihr von dem Gameplay-Leak zu Avatar - Frontiers of Pandora? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Open World-Spiel von Ubisoft? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!