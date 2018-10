Kennt ihr das aus der Battlefield-Serie? Ihr sprintet 20 Meter durch feindliches Sperrfeuer, um einen verwundeten Kameraden zu retten, und kurz bevor ihr ihm die rettende Spritze in den Brustkorb jagt, skippt der undankbare Tropf einfach die Wiederbelebung. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, enden solche Szenen typischerweise mit dem eigenen Bildschirmtod.

In Battlefield 1 bekam der Medic immerhin die Möglichkeit, verwundete Spieler für eine Wiederbelebung zu markieren, um ihnen die nahende Rettung zu signalisieren. In Battlefield 5 wird dieses Feature noch verfeinert, wodurch Situationen wie die oben beschriebene hoffentlich seltener vorkommen werden.

So, with ~2 weeks till launch, let's have a look at the updated revive icon!



Three different states

1. Normal size - no action taken

2. Larger size/Pulsating - calling for help

3. Smaller size/Faded - skipping revive



Psst, don't tell @EA_DICE I'm posting this ? pic.twitter.com/lpxJjLo36U