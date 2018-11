Battlefield 5 - Preload-Termin für PC steht fest, hier alle Infos

Der Release von Battlefield 5 steht vor der Tür. Und der fällt etwas komplizierter aus, als man es normalerweise gewohnt ist. Die unterschiedlichen Editionen haben nämlich unterschiedliche Starttermine, Abonnenten von Origin Access Premier dürfen zudem noch früher ran.

Folgende Daten gelten: Am 20. November dürfen Käufer der Standard Edition spielen. Am 15. November ist der Release für Käufer der Deluxe Edition und schon am 9. November der Launch für Origin Access Premier respektive der 10-Stunden-Trial-Start für Abonnenten des Basic-Modells.

Zum Glück ist der Termin für den Start des Preloads einfacher, da einheitlich. Zumindest, wenn wir nur auf den PC schauen. Am 7. November um 14:00 könnt ihr mit dem Preload beginnen, wenn ihr Battlefield 5 vorbestellt habt oder Kunde von Origin Access seid.

