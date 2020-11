Die Woche des Black Friday ist gestartet und das bedeutet auch für PC-Spieler: viele Sales, viele Rabatte. Die meisten großen Shops machen mit, vom Ubisoft Store bis Origin. Mit größter Wahrscheinlichkeit ziehen auch die Branchen-Riesen Steam und Epic nach, auch wenn es noch keine offizielle Ankündigung gibt.

Damit ihr den Überblick behaltet, sammeln wir in diesem Artikel die besten Angebote für euch. Natürlich halten wir die Meldung aktuell und fügen neue Sales hinzu, sobald sie starten.

Hier geht's zur Schnell-Navigation:

Ubisoft Store

Wann läuft der Sale? Ab sofort bis zum 3. Dezember 2020.

Ab sofort bis zum 3. Dezember 2020. Was ist im Angebot? Viele Spiele und DLCs von Publisher Ubisoft, auch AAA-Titel und neue Spiele.

Viele Spiele und DLCs von Publisher Ubisoft, auch AAA-Titel und neue Spiele. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 20 und 80 Prozent.

Zwischen 20 und 80 Prozent. Hier geht's zum Shop: Der Link führt euch direkt in den deutschen Ubisoft Store.

Top-Angebote im Ubisoft Store

Watch Dogs Legion: Kostet gerade 45 statt 60 Euro. Das Open-World-Spiel erschien am 29. Oktober 2020 und bietet mit dem futuristischen London eine der beeindruckendsten offenen Spielwelten überhaupt. Außerdem setzt WDL auf ein ungewöhnliches Feature: Ihr könnt fast jeden NPC rekrutieren und anschließend steuern. Einen Rabatt von 25 Prozent bekommt ihr auch für Gold und Ultimate Edition.

Rainbow Six: Siege: Kostet aktuell 8 statt 20 Euro, die Ultimate Edition mit allen bisherigen Zusatz-Inhalten 34 statt 85 Euro. Im PvP-Shooter treten zwei Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander an. Dabei übernehmt ihr einen Operator mit eigener Ausrüstung und Fähigkeiten. Besonders wichtig ist das Zerstörungs-Feature, ihr zertrümmert zum Beispiel Wände und Decken.

Far Cry 5: Gibt's gerade für 12 statt 60 Euro, im Bundle mit dem Nachfolger Far Cry: New Dawn für 24 statt 120 Euro. Darin geht es ins nur scheinbar idyllische Montana. Dort geratet ihr mit einem Kult von Apokalyptikern aneinander, der vom charismatischen aber durchgedrehten »Vater« Joseph Seed angeführt wird. Eure Entscheidungen haben Einfluss auf den Verlauf der Geschichte.

114 3 Mehr zum Thema Far Cry 6 & R6 Quarantine: Ubisoft verschiebt wichtige Releases

Origin

Wann läuft der Sale? Ab sofort bis zum 1. Dezember 2020.

Ab sofort bis zum 1. Dezember 2020. Was ist im Angebot? Viele Spiele und Erweiterungen aus dem Hause EA.

Viele Spiele und Erweiterungen aus dem Hause EA. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 25 und 90 Prozent.

Zwischen 25 und 90 Prozent. Hier geht's zum Shop: Der Link führt euch direkt zu Origin.

Top-Angebote bei Origin

FIFA 21: Kostet aktuell 35 statt 60 Euro. Der aktuellste Ableger der Fußball-Simulations-Reihe ähnelt spielerisch stark dem Vorgänger, bringt aber trotzdem ein paar Änderungen. Neben dem klassischen Karrieremodus ist auch der Online-Modus FIFA Ultimate Team enthalten.

Star Wars: Squadrons: Kostet jetzt 24 statt 40 Euro. Die Weltraumsimulation legt viel Wert auf Komplexität. Ihr fliegt für Imperium oder Rebellen in Raumschlachten, wahlweise allein in der Kampagne oder im Multiplayer.

Die Sims 4: Das Grundspiel kostet 5 statt 40 Euro. Auch auf die Erweiterungen bekommt ihr Rabatt, die großen Addons kosten 20 statt 40 Euro, kleine DLCs gibt es ab 5 Euro. In der Lebenssimulation gibt es diesmal einen neuen Editor, mit dem ihr fast alles im Spiel nach euren Wünschen umgestalten könnt.

126 11 Mehr zum Thema Kolumne: Warum Die Sims 5 es schwer haben wird

Green Man Gaming

Wann läuft der Sale? Ab sofort bis zum 2. Dezember 2020.

Ab sofort bis zum 2. Dezember 2020. Was ist im Angebot? Keys für Spiele bei Steam, Uplay & Co.

Keys für Spiele bei Steam, Uplay & Co. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 20 und 80 Prozent.

Zwischen 20 und 80 Prozent. Hier geht's zum Shop: Der Link bringt euch direkt zu Green Man Gaming.

Top-Angebote bei Green Man Gaming

Ace Combat 7: Skies Unknown: Kostet aktuell 17,50 statt 60 Euro. In der realitätsnahen Kampfjet-Simulation fliegt ihr Einsätze in der Story-Kampagne oder dem Multiplayer. In Ace Combat 7 macht besonders die Grafik der Reihe einen großen Sprung.

The Elder Scrolls Online: Aktuell kostet das Grundspiel 8 statt 20 Euro. Die neueste Erweiterung Greymoor bekommt ihr für 23 Euro. Das MMO spielt in der Welt von Tamriel, ihr könnt bekannte Orte wie Himmelsrand und Cyrodiil besuchen. Oder ihr erkundet Gebiete, die in den bisherigen Elder-Scrolls-Spielen nicht auftauchten, zum Beispiel Schwarzmarsch.

Humble Store

Wann läuft der Sale? Ab sofort bis zum 1. Dezember 2020.

Ab sofort bis zum 1. Dezember 2020. Was ist im Angebot? Viele Top-Spiele und Erweiterungen. Es gibt auch Sales zu einzelnen Publishern, zum Beispiel für Bethesda und Paradox.

Viele Top-Spiele und Erweiterungen. Es gibt auch Sales zu einzelnen Publishern, zum Beispiel für Bethesda und Paradox. Wie hoch sind die Rabatte? Zwischen 20 und 90 Prozent.

Zwischen 20 und 90 Prozent. Hier geht's zum Shop: Der Link führt euch direkt zum Humble Store.

Top-Angebote bei Humble:

Zum November-Sale im Humble Store haben wir einen eigenen Artikel verfasst. Dort findet ihr die spannendsten Angebote und eine Tabelle mit aktuellen Preisvergleichen.

25 3 Mehr zum Thema Sale im Humble Store: Viele Spiele stark reduziert

Was ist mit Steam?

Erfahrungsgemäß veranstaltet auch Steam einen Herbst-Sale in der Black-Friday-Woche. Aller Voraussicht nach wird die Aktion auch im November 2020 wieder stattfinden, eine offizielle Bestätigung fehlt aber noch. Sobald es etwas Neues gibt, ergänzen wir diese Infos natürlich hier!

Wann startet Black Friday 2020 bei Steam? Vermutlich beginnt der Sale am 24. November 2020. Das würde zumindest zu den Daten der letzten Jahre passen.

Vermutlich beginnt der Sale am 24. November 2020. Das würde zumindest zu den Daten der letzten Jahre passen. Wie lange wird der Steam-Sale dauern? Üblicherweise geht der Herbst-Sale etwa eine Woche lang.

Was ist mit Epic?

Hier gilt das gleiche wie bei Steam: Wir gehen stark davon aus, dass es auch bei Epic einen Black-Friday-Sale geben wird. Allerdings sind dazu noch keine offiziellen Infos bekannt.

Wann startet Black Friday 2020 bei Epic? Ein genaues Datum ist nicht bekannt, letztes Jahr begann der Sale am Freitag vor der Black Friday Week. Spätestens im Laufe der Woche müsste es losgehen.

Ein genaues Datum ist nicht bekannt, letztes Jahr begann der Sale am Freitag vor der Black Friday Week. Spätestens im Laufe der Woche müsste es losgehen. Wie lange wird der Epic-Sale dauern? Auch das müssen wir von letztem Jahr herleiten: Damals dauerte der Sale vom 22. November bis 2. Dezember.

Was ist mit GOG?

Üblicherweise hält auch GOG einen großen Black-Friday-Sale für DRM-freie Spiele ab. Bisher gibt's dafür noch keine Anzeichen, wir gehen aber davon aus, dass der Sale bald startet. Falls sich etwas tut, erfahrt ihr davon natürlich hier.