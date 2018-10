Call of Duty - Spiele-Verfilmung geht Anfang 2019 in den Dreh

Die seit längerem geplante Spiele-Verfilmung der populären Ego-Shooter-Reihe Call of Duty von Activision Blizzard nimmt endlich Fahrt auf. Im Gespräch mit Discussing Film liefert der Drehbuchautor des Films, Kieran Fitzgerald (Snowden), ein kurzes Update zur Filmproduktion.

Demnach plant Regisseur Stefano Sollima im Frühjahr 2019 mit dem Drehstart der actionreichen Call of Duty Spiele-Verfilmung. Bekannt ist der Filmemacher für die brutale Mafia-Serie »Gomorrha« und zuletzt für den Action-Thriller Sicario 2: Day of the Soldado mit Benicio Del Toro und Josh Brolin in den Hauptrollen.

Suche nach einer Besetzung hat begonnen

Wer im Call of Duty-Film die Hauptrolle einnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Doch laut Aussage des Drehbuchautors hat die Suche nach der Besetzung bereits begonnen. Ob auch bekannte Charaktere aus den Spielen im Mittelpunkt der Story stehen werden, oder doch eine völlig neue Figur eingeführt wird, wollte weder Autor Kieran Fitzgerald noch der Regisseur des Films in einem früheren Interview preis geben.

Kinostart nicht vor 2020/2021

Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Actionfilm Call of Duty im Jahr 2020 oder 2021 in den Kinos an den Start gehen. Zwar ist bisher noch kein Filmverleiher bekannt, doch zuletzt war sogar von einem umfangreichen Film-Universum die Rede.

Die erfolgreiche Spielereihe hat schon jetzt über 250 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Erst kürzlich erschien das neue Spiel Call of Duty: Black Ops 4 für Playstation 4, Xbox One und den PC erschienen.

