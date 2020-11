Preload von CoD Cold War: Wann ihr den Download starten könnt

Wie bereits bei Call of Duty: Modern Warfare wird die Installations-Größe von CoD Black Ops: Cold War wieder für Gesprächsstoff sorgen. Je nach Installations-Paket kann die nämlich gewaltig ausfallen.

Wer also direkt zum Release am 13. November losspielen will, sollte sich die Daten per Preload schon vorab auf die Platte laden.

Info-Lage & Artikel-Updates

Noch sind nicht alle Details zum Preload bekannt, es gibt aber erste Informationen aus dem PlayStation-Store. Exakte Details für den Vorab-Download auf PC und Xbox folgen. Doch auch hier können wir schon ein paar Vermutungen anstellen.

Wann startet der Preload auf der PlayStation?

Wie dem PlayStation Store zu entnehmen ist, können PlayStation-Spieler den neuen Ego-Shooter bereits eine Woche vor Launch für PS4 herunterladen. Auch eine Uhrzeit ist angegeben, allerdings handelt es sich hierbei um die nordamerikanischen Zeiten. Bei einem zeitgleichen Start in Deutschland heißt das:

Start des Preloads: Der Download beginnt am 6. November um 18 oder 19 Uhr.

Der Download beginnt am 6. November um 18 oder 19 Uhr.

Keine genauen Angaben, wahrscheinlich über 100 GB. Wo? PlayStation Store

Was ist mit der PS5? Die PS5 erscheint in Deutschland erst am 19. November und damit sechs Tage nach dem Release des neuen Call of Duty. Ein Preload wäre also hinfällig. Noch mehr Details zum Release der neuen Sony-Konsole findet ihr bei unseren Kollegen von der GamePro:

Wann startet der Preload auf dem PC?

Anders als bei der PlayStation, gibt es zum Preload auf dem PC noch keine offiziellen Informationen. Wir können hier bislang also nur vermuten und uns ansehen, wie der Preload in der Vergangenheit abgelaufen ist.

Leider decken sich die Preload-Zeiten der Konsolen und dem PC nicht. Gemeinhein startet der Vorab-Download auf dem PC eher ein paar Tage später. Gemessen an dem Release von Modern Warfare letztes Jahr, würde das bedeuten:

Start des Preloads: Vermutlich drei oder vier Tage vor dem Release. Also am 9. oder 10. November. Bei der Uhrzeit prognostizieren wir die frühen Abendstunden, also 18 oder 19 Uhr.

Vermutlich drei oder vier Tage vor dem Release. Also am 9. oder 10. November. Bei der Uhrzeit prognostizieren wir die frühen Abendstunden, also 18 oder 19 Uhr. Downloadgröße: Wahlweise 50 GB, 175 GB oder 250 GB (nur den Multiplayer, das ganze Spiel oder 4K-Texturen und Raytracing zusätzlich).

Wahlweise 50 GB, 175 GB oder 250 GB (nur den Multiplayer, das ganze Spiel oder 4K-Texturen und Raytracing zusätzlich). Wo? Battle.net

Wir kennen also nicht die exakte Uhr- oder Tageszeit auf dem PC, dafür haben wir aber mehr Informationen zur Datengröße und den Systemanforderungen. Außerdem zeigt ein neuer Trailer die Vorzüge der PC-Fassung - inklusive Ultrawide-Support, Raytracing und über 200 Anpassungsoptionen:

Wann startet der Preload auf der Xbox?

Zu den Preload-Daten der Xbox haben wir noch die wenigsten Informationen. Zwar gibt es auch hier bereits im Store eine Produktseite mit einigen Anhaltspunkten, die fallen aber noch recht vage aus. Wir müssen uns also ansehen, wie der Preload im vergangenen Jahr ablief. Demzufolge könnte CoD Cold War nämlich auf der Microsoft-Konsole als erstes zum Preload bereitstehen.

Start des Preloads: Vermutlich am 5. November, oder zeitgleich mit PlayStation.

Vermutlich am 5. November, oder zeitgleich mit PlayStation. Downloadgröße: Laut Produktseite 100 GB, das könnte sich aber noch ändern.

Laut Produktseite 100 GB, das könnte sich aber noch ändern. Wo? Microsoft Store

Was ist mit der Xbox Series X/S? Microsofts neue Konsole erscheint in Deutschland bereits am 10. November. Also drei Tage vor dem Release des neuen Black Ops. Höchstwahrscheinlich werdet ihr Cold War aber direkt installieren können, sobald ihr eure Xbox eingerichtet und ans Internet angeschlossen habt.

