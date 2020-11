CoD: Cold War leidet nach großem Patch unter massig Problemen

Das 1.06er-Update für Call of Duty Black Ops: Cold War brachte nicht nur dringend nötige Nerfs, wichtige Stabilitäts-Verbesserungen und lange vermisste Patch Notes, sondern auch haufenweise neue Probleme mit sich.

Zahlreiche Spieler beklagen sich in sozialen Medien über neue Abstürze und Spielfehler. Auch wir erlebten bei unseren Sessions diverse kleine und größere Probleme nach Patch 1.06 für CoD: Cold War. Von Grafikfehlern über Verbindungsprobleme bis hin zu unzuverlässiger Treffererfassung ist die ganze Palette vertreten.

Um dieses Probleme geht es

Crashes: Viele Spieler auf PC und Konsolen berichten auch nach den Stabilitätsverbesserungen von häufigen Abstürzen, Verbindungsabbrüchen und Fehlermeldungen.

Grafik-Glitches: Probleme mit der Beleuchtung machen derzeit einigen Spielern zu schaffen. Wir erlebten einen besonders heftigen Glitch, der sich im Laufe der Partie aber verflüchtigte:

Treffererfassung: Spieler berichten bereits seit der Beta von Call of Duty: Cold War über Fehler bei der "Hitreg". Demnach werden eigentlich sichere Treffer vom Spiel nicht gezählt, was in einem Multiplayer-Shooter schnell zu Frust führen kann.

Netcode: Auch Berichte über den umgekehrten Fall, dass Treffer gezählt werden, die eigentlich keine sein dürften, tauchen auf. Hier ist vermutlich der Netcode schuld, doch auch Spieler mit hohem Ping können dieses Phänomen auslösen. Besonders anschaulich wird die Problematik in diesem Video:

Stimmung droht zu kippen

Neben den neuen Bugs und Crashes sind viele Spieler über diverse Designentscheidungen bei CoD: Cold War unzufrieden. Während zum Launch noch die positive Stimmung überwog, lesen sich jetzt vermehrt verärgerte Kommentare auf Reddit und Twitter. Mal abgesehen vom üblichen Getöse, steckt auch viel Substanz in der Kritik.

Etwa kritisieren Spieler den vergleichsweise langen Grind, um Waffen-Mods und Camo-Challenges freizuspielen. Beim Vorgänger CoD: MW lief das Aufleveln der Waffen noch schneller ab.

Auch empfinden viele den neuerlichen Nerf des FFAR-1-Sturmgewehrs als zu hart. Durch Update 1.06 wurde der Rückstoß deutlich erhöht, was die Waffe besonders auf lange Distanz sehr schwer kontrollierbar macht. Gut möglich, dass Treyarch hier nochmal nachjustiert. Auch wir empfinden die Waffe nach dem Nerf als nahezu unbrauchbar.

Die Fans wünschen sich außerdem mehr effektive Maßnahmen gegen Cheater. Wie bei so ziemlich jedem Multiplayer-Shooter machen derzeit auch Videos zu Call of Duty: Cold War die Runde, die offensichtliche Cheater in den Best-Play-Zusammenfassungen am Ende von Partien zeigen. Bereits seit der Beta existiert das Hacker-Problem in CoD Cold War:

