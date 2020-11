Zum Release von Call of Duty Black Ops: Cold War lässt sich unter Spielern schon ein Trend erkennen. Das Spiel stößt auf positive Resonanz, sowohl der Multiplayer als auch Kampagne und Zombie-Modus ernten viel Lob in sozialen Medien.

Allerdings kristallisieren sich schon erste Baustellen für Entwickler Treyarch heraus. Dabei kommen einige Probleme ans Licht, mit denen auch der Vorgänger CoD: MW lange Zeit zu kämpfen hatte. Wir fassen die größten Lob- und Kritikpunkte aus der Community für euch zusammen.

7 0 Mehr zum Thema CoD Cold War: Schneller leveln und im Rang aufsteigen

Das loben die Fans

Fans sind insgesamt überwiegend zufrieden mit CoD: Cold War, wie sich auf Reddit und Twitter zeigt.

Spieler loben die schönen Level in der Kampagne. So tauchen etwa szenische Screenshots aus dem Vietnamkrieg-Setting auf. Und auch die Story an sich sowie die neuen und alten Protagonisten finden ihre Fans.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch uns überzeugt die Story, wenngleich nicht auf ganzer Linie. Besonders der für ein CoD ungewöhnliche Nicht-Shooter-Anteil wirkt erfrischend. Hier findet ihr unser Fazit zur Kampagne von Black Ops Cold War:

104 4 Mehr zum Thema Cold War im Story-Fazit: Endlich traut sich die Kampagne was Neues!

Der Zombie-Modus erntet Zuspruch von Spielern: Einige bekunden, schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Black Ops: Zombies gehabt zu haben. Wenngleich der Modus bislang nur eine Map umfasst, verbringen viele Spieler dort gerne ihre Zeit und finden dabei das ein oder andere witzige Easter Egg.

Fans vom Multiplayer im Kern überzeugt: Für das Gros der Spieler ist der Multiplayer-Teil das Wichtigste bei einem neuen Call of Duty, da macht Black Ops: Cold War keine Ausnahme. Auch hier ist die Stimmung positiv, was das Kern-Gameplay betrifft. So feiert die Community etwa das flüssig bespielbare Design der Maps und das befriedigende, direkte Waffengefühl.

Und Fans von Treyarch-CoDs freuen sich, dass nach dem spielerisch anspruchsvolleren Modern Warfare wieder ein simpleres, Arcade-lastigeres Call of Duty anliegt, das etwa auf Innovation bei Bewegungs- und Waffen-Gameplay verzichtet.

Das kritisieren die Spieler

Gerade der Multiplayer-Modus muss aber auch viel Kritik einstecken. Von Balance über Inhaltsmenge bis Spielfehler ist die ganze Palette vertreten.

MP5 zu stark: Das alte Lied von der übermächtigen MP5 erklingt auch bei Call of Duty: Cold War direkt bei Release. Spieler empfinden die Maschinenpistole als viel zu stark, was Schaden, Wirkdistanz und Genauigkeit betrifft. Exakt dieses Problem hatte CoD: MW zu Release ebenfalls, woraufhin die Waffe deutlich abgeschwächt wurde. Fans fordern nun vehement von Treyarch, die MP5 in Cold War ebenfalls zu nerfen.

Zu wenige Maps: Viele Spieler beschweren sich über die kleine Map-Auswahl zum Release von CoD Black Ops: Cold War. Mit nur zehn Levels, von denen außerdem zwei auf den großen Fireteam-Modus ausgelegt sind, ist Cold War das Call of Duty mit der geringsten Anzahl an Launch-Maps.

Abstürze und Fehler: Immer wieder berichten Spieler außerdem über Probleme mit dem Spiel. Von Crashes, Verbindungsabbrüchen bis hin zu kleineren Bugs und Glitches ist zum Release viel vertreten, das Treyarch im Nachgang noch ausbügeln muss.

Link zum Reddit-Inhalt

Was wir am Multiplayer-Modus mögen und kritisieren, lest ihr in unserem vorläufigen Test-Fazit: