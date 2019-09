Offenbar wird auch Call of Duty: Modern Warfare Splatter-Effekte enthalten. Wie dem Streamer Xclusive Ace aufgefallen ist, existiert in der PS4-Beta eine entsprechende Menü-Option in Modern Warfare. Die erlaubt es, »Dismemberment« ein- oder auszuschalten. Bereits der Vorgänger Black Ops 4 zeigte reichlich Splatter-Effekte.

Die Beschreibung des betreffenden Menüpunkts in Call of Duty: Modern Warfare erklärt, dass Treffer mit großkalibrigen Waffen zum »Abtrennen von Körperteilen« führen können. Explosionen haben einen vergleichbaren Effekt.

Wir haben dieses Feature - ebenfalls optional - zuletzt etwa beim Taktik-Shooter Insurgency: Sandstorm gesehen. Auch dort soll eine »möglichst wirklichkeitsnahe Darstellung von Krieg« erreicht werden. Call of Duty: Modern Warfare unterstreicht mit den Effekten, dass es sich um ein Spiel für Erwachsene handelt.

Dass das Spiel nicht nur mit reichlich Blut und abgetrennten Gliedmaßen, sondern in der Einzelspieler-Kampagne auch mit selbst für ein Kriegsspiel kontroversen Themen aufwartet, könnt ihr in unserer Preview zu CoD: Modern Warfare nachlesen. Unter anderem werden Kriegsgräuel wie Giftgas-Angriffe auf Zivilisten thematisiert.

Alles zur Beta

Infinity Ward gab im Nachgang an die PS4-Alpha bereits bekannt, dass zur CoD-Beta mehr Optionen zur Verfügung stehen werden. Somit kommt neben Sichtfeld- und mehr Steuerungs-Optionen auch das optionale Aktivieren von Splatter-Effekten hinzu.

Vom 19. beziehungsweise 21. bis zum 23. September können sich auch PC-Spieler erstmals selbst ein Bild vom neuen CoD machen. Hier lest ihr alles, was ihr zur Beta von Call of Duty: Modern Warfare wissen müsst. Welche Modi ihr ausprobieren dürft, lest ihr dagegen in dieser Meldung zu Modern Warfare.