CoD Modern Warfare: Wann wir mehr von Kampagne & SpecOps sehen

Neue Infos und Gameplay zu Call of Duty: Modern Warfare im Anflug: Infinity Ward gab einen Zeitplan heraus, wann wir mit weiteren Enthüllungen zu den Kernelementen des kommenden Ego-Shooters rechnen können.

Im Zuge dessen nannten die Entwickler auch nochmal die bevorstehende Beta, bei der auch eine breite Masse von PC-Spielern zum ersten Mal Hand an CoD: Modern Warfare legen darf. Wir fassen die Termine und Zeiträume im Folgenden kompakt für euch zusammen.

Die nackten Zahlen

Bevor PC-Spieler die Beta von Modern Warfare spielen dürfen, kommen die PS4-Nutzer zum Zug: So findet vom 12. bis 16. September die PS4-exklusive Beta statt. Danach, in der Woche ab dem 16. September, enthüllt Infinity Ward Details zur Crossplay-Funktion von Modern Warfare.

Im Anschluss, am Wochenende vom 19. bis 23. September, findet die Open Beta für PC und Xbox One statt. Hier findet ihr alle Infos zur Beta von Call of Duty: Modern Warfare.

Ende September können Fans dann mit einer Präsentation der Story-Kampagne rechnen. Wir gehen davon aus, dass Infinity Ward hier mehr Gameplay zeigen möchte. In der Woche vom 7. Oktober an folgt dann erstmals Handfestes zum kooperativen SpecOps-Modus von CoD: Modern Warfare.

