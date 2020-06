Die Macher von CoD: MW und Warzone basteln gern an der Balance, wenn Spieler Waffen als übermächtig (»OP«) empfinden.

Die erste Waffe, deren Wirkung mehrfach deutlich abgemildert wurde, war die berüchtigte 725-Schrotflinte. Später folgten zum Beispiel die M4 und der Revolver .357, dessen alles dominierender Aufbau mit Akimbo-Perk und Snakeshot-Munition für Ärger sorgte.

Bald stehen wohl mehr Nerfs, aber auch Buffs für CoD: Warzone auf der Agenda. Besonders das starke Sturmgewehr Grau 5.56 rückt dabei in den Fokus der Entwickler. Auf Twitter antwortet nämlich der leitende Designer bei Entwickler Infinity Ward, Joe Cecot, auf ein entsprechendes Gesuch eines Spielers.

Der Nutzer mit Namen "Captain" fragt, wann die Grau generft würde: »Mindestens 90 Prozent der Killcams stammen von der Grau. Sagt euch das nicht irgendetwas? Die Grau ruiniert Warzone im Moment.«

Joe Cecot antwortet darauf:

We have a batch of weapon tuning in the works for the mid season update. Patch notes will outline when they drop :) https://t.co/QlaTguFOLJ