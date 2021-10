CoD Vanguard: Preload-Zeiten sind bekannt, so viel müsst ihr runterladen

Am 5. November 2021 fällt der Startschuss für Call of Duty Vanguard. Wie üblich gibt’s die Möglichkeit zum Preload – was bei den Download-Größen auch dringend notwendig ist, wenn man gleich am ersten Tag losspielen will. Wir sammeln alle bekannten Infos zur Vorabinstallation und dem benötigten Festplattenspeicher für alle Plattformen.

Preload-Zeiten von CoD Vanguard im Überblick

Wer kann preloaden? Der Preload steht allen zur Verfügung, die CoD Vanguard vorbestellt haben.

Wann könnt ihr mit der Installation anfangen? Je nach Plattform gelten andere Daten für den Preload. Der PC ist laut dem offiziellen CoD-Blog als letztes dran.

PlayStation 4 und 5: Start ab dem 29. Oktober 2021 um Mitternacht, Nord- und Südamerika dürfen einen Tag früher loslegen, also ab 28. Oktober.

Start ab dem 29. Oktober 2021 um Mitternacht, Nord- und Südamerika dürfen einen Tag früher loslegen, also ab 28. Oktober. Xbox One und Series X/S: Start ab 29. Oktober 2021 um 9 Uhr.

Start ab 29. Oktober 2021 um 9 Uhr. PC: Ihr dürft ab dem 2. November 2021 mit dem Preload loslegen.

Wie viel müsst ihr runterladen?

Bisher sind nur die Download-Größen für die Konsolen bekannt, die PC-Infos sollen in Kürze folgen. Alles deutet aber darauf hin, dass es plattformübergreifend eine kleinere Installation wird als bei den gewaltigen Vorgängern. Trotzdem ist CoD Vanguard ein ganz ordentlicher Brocken:

PlayStation 5: 64,13 GB | 89,84 GB Festplattenspeicher erforderlich

64,13 GB | 89,84 GB Festplattenspeicher erforderlich PlayStation 4: 54,65 GB | 93,12 GB Festplattenspeicher erforderlich

54,65 GB | 93,12 GB Festplattenspeicher erforderlich Xbox Series X/S: 61 GB Download | 61 GB Festplattenspeicher erforderlich

61 GB Download | 61 GB Festplattenspeicher erforderlich Xbox One: 56,6 GB Download | 56,6 GB Festplattenspeicher erforderlich

Diese Installation könnt ihr offenbar erneut anpassen, indem ihr einzelne Pakete weglasst – zum Beispiel den Zombie-Modus oder HD-Texturen für den PC.

Wie groß ist Call of Duty eigentlich insgesamt? Hier bekommt ihr den Überblick über Warzone und alle Hauptspiele seit Modern Warfare 2019:

Auch die finalen Systemanforderungen sollen bald veröffentlicht werden. Immerhin wissen wir durch die Beta schon: Wenn euer PC mit Cold War zurechtkam, dann sollte ihn auch Vanguard nicht ins Schwitzen bringen. Was sonst schon zu Maps, Multiplayer und so weiter bekannt ist, lest ihr hier in unserem großen Vanguard-FAQ.