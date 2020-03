CoD Warzone hängt Apex Legends ab: Mehr als 6 Millionen Spieler in nur 24 Stunden

Battle-Royale erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, wie nun auch Call of Duty: Warzone zeigt. Der offizielle Twitter-Kanal zur Free2Play-Auskopplung gab jetzt bekannt, dass sich innerhalb der ersten 24 Stunden ganze sechs Millionen Spieler angemeldet haben.

Und das trotz der recht üppigen Downloadgröße von 85 bis 101 GB.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4