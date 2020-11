Es ist mal wieder soweit: Call of Duty: Warzone und Modern Warfare bekommen ein weiteres großes Update. Bisher gibt es erstaunlich wenige Infos, was eigentlich drin steckt. Bei einigen Inhalten sind wir uns aber bereits sehr sicher.

Wie groß ist der Download? Die exakte Größe für die PC-Version ist noch nicht bekannt, PlayStation-besitzer können den Patch allerdings schon herunterladen: Auf der Konsole ist er etwa 33 GB groß. Üblicherweise sind die Updates auf dem PC noch etwas größer.

Wann geht das Update live? Wie üblich am Dienstag, also am 10. November 2020.

Was steckt drin? Offizielle Patch Notes gibt es noch nicht, aber zwei Neuerungen gelten als sicher:

Operator Griggs: Der Sergeant kam bereits in der Kampagne von CoD 4 vor. Nun landet er auch im Multiplayer und zwar mit dem "Sgt. Griggs Operator Bundle". Darin steckt der neue Operator mit einem Skin, drei Waffen-Blaupausen und sechs Cosmetics. Vermutlich könnt ihr es aber erst ab nächster Woche im Shop kaufen.

Das Butterfly-Messer: Die neue Nahkampf-Waffe wurde in der Roadmap zu Season 6 vorgestellt, bisher fehlt aber jede Spur von ihr. Update 1.29 wäre eine der letzten Chancen, das Messer vor Season-Ende zu veröffentlichen.

Sobald die offiziellen Patch Notes veröffentlicht werden, ergänzen wir diese Artikel natürlich entsprechend.

Kommt die Makarov? Es könnte auch sein, dass die von vielen heiß erwartete Makarov-Pistole mit Update 1.29 auftaucht. Sie wurde bereits im Spiel entdeckt, allerdings fehlten noch Texturen.

Was ist mit Inhalten aus Cold War? Zumindest die neuen Operators sollten alle im aktuellen Update stecken. Immerhin sollen sie schon zum Launch von Black Ops: Cold War am 13. November auch in Warzone spielbar sein. Ob auch die angekündigten neuen Waffen schon Teil des Patches sind und erst später freigeschaltet werden, ist nicht bekannt.

Wie Cold War, Modern Warfare und Warzone zusammengeführt werden sollen und warum das Battle Royale die größte Waffen-Sammlung aller CoD-Spiele bekommt, lest ihr in unserem FAQ:

Was ist eigentlich mit Season 7? Ende November läuft der Battle Pass von Season 6 aus. Normalerweise startet eine neue Season direkt im Anschluss - aber eine 7. Season wurde bis jetzt noch nicht angekündigt.

Wir wissen bereits, dass auch Cold War ein Seasonmodell bekommt, das am 10. Dezember startet. Möglicherweise wird Warzone dann zukünftig diese Seasons teilen - die Belohnungen schaltet ihr jedenfalls auch für das Battle Royale frei. Ob und wie Modern Warfare weiter unterstützt wird, bleibt weiter abzuwarten.