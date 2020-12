CoD Warzone: Die neue Map & größten Änderungen der Season

Season 1 für CoD Warzone und CoD Cold War startet am 16. Dezember 2020. In einem riesigen Blog-Post haben die Entwickler nun alle Neuerungen aufgeführt, die Einzug in das Spiel halten. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den neuen Content für CoD Warzone. Alle Informationen zum neuen Content in CoD Cold War findet ihr in folgendem Info-Hub:

Die Zukunft von Call of Duty: Warzone

Neue Map - Rebirth Island

Wann kommt's? In der Launch-Woche.

Die wohl spannendste Neuerung im großen Update ist die brandneue BR-Map, auf der ihr euch austoben könnt. Rebirth Island heißt der Schauplatz und entführt euch in eine stillgelegte Sowjet-Basis, die schon in älteren Spielen einen Aufritt hatte.

Die kommende Map wird als eine Mischung aus Gefängnis und biochemischer Waffenmanufaktur beschrieben. Auf der Karte soll es die unterschiedlichsten Schauplätze wie Laboratorien, Barracken, Dekontaminierungskammern und Gefängnistrakte geben.

Eine kompakte und verwinkelte Bauweise soll dabei Close Quarters Combat (CQC) fördern - hier kommen also vor allem Nahkämpfer auf ihre Kosten. Das Spielgefühl soll an den Mini BR-Modus von Verdansk erinnern. Eine verringerte Spieleranzahl und eine bisher geplante Squadgröße aus drei bis vier Spielern, sollen schnellere und intensivere Runden mit sich bringen.

Zum Start der neuen Map gibt es 16 spezielle Herausforderungen, mit denen ihr euch neue Visitenkarten, Anhänger, Embleme, Sticker und sogar eine spezielle LMG-Blaupause verdienen könnt.

Einen ersten Eindruck von der neuen Map erhaltet ihr in diesem Trailer:

Neue Gulag-Erfahrung

Wann kommt's? In der Launch-Woche.

Mit der neuen Season kommen auch zwei neue Gulags ins Spiel. Je nachdem, auf welcher BR-Karte ihr startet, ändert sich auch auch der Ort eures Widererwachens. Die Regeln des 1v1 ändern sich dabei nicht. Wer also als Letztes steht, oder die Flagge in der Mitte erobert, erhält eine zweite Chance zum Wiedereinstieg.

Verdansk: Bei dem neuen Gulag in Verdansk handelt es sich um eine provisorisch zusammengeschraubte Kopie von Nuketown.

Rebirth Island: Die neue Warzone-Map bekommt einen speziellen Gefängnis-Gulag, der sich tief unter der Oberfläche der Karte befindet.

Einen ersten Eindruck vermitteln diese Screenshots:

Neuer BR-Spielmodus - Resurgence

Wann kommt's? In der Launch-Woche.

Der neue Spielmodus für Warzone schafft den Gulag komplett ab. Nach eurem vermeintlichen Tod, erhaltet ihr aber dennoch eine Chance zum Respawn.

Wie funktioniert das Ganze? Nachdem ihr ins Gras gebissen habt, wird ein spezieller Countdown gestartet. Wenn der Countdown ausgelaufen ist, werdet ihr wieder ins Gefecht geworfen.

Eure Teammitglieder müssen während des Countdowns versuchen am Leben zu bleiben. Habt ihr jedes Mitglied in einem Squad ausgeschaltet, wird das entsprechende Team aus dem Spiel entfernt.

Tötet ihr einen Gegner, werden euch für kurze Zeit die anderen Mitglieder aus seinem Squad angezeigt. In diesem Modus geht es also vor allem um Schnelligkeit und Präzision.

Neue Waffen & Operator

Wann kommt's? 3 Waffen und 1 Operator in der Launch-Woche, der Rest während der Season.

Wie mit jedem großen Season-Start kommen natürlich auch neue Waffen und Operator ins Spiel. Bislang wurden fünf Waffen und drei Operator bestätigt und vorgestellt.

Hierbei handelt es sich jedoch ausschließlich um Content, der nur Cold War-Spielern zur Verfügung steht. Modern Warfare-Spieler haben also keinen Zugriff auf die neuen Waffen und Operator.

Da es sich hierbei ausschließlich um neuen Cold War-Content handelt, haben wir ihn in unserem entsprechenden Season 1-Hub für Cold War aufgeführt:

Neues Fahrzeug - Kampfhubschrauber

Wann kommt's? Irgendwann während Season 1.

Das neue Luftfahrzeug steht euch sowohl in Verdansk, als auch auf Rebirth Island zur Verfügung. Der Kampfhubschrauber kann überall auf der Map gefunden werden und verfügt über zwei Miniguns, die von euren Squadmitgliedern bemannt werden können.

Der neue Hubschrauber stellt somit nicht nur eine schneller Art der Fortbewegung dar, sondern stattet euch auch mit einer enormen Feuerkraft aus, um die umherstreunenden Gegner zu dezimieren.

Cold War-Integration

Mit dem großen Update zu Season 1 wird nun auch CoD Cold War in Warzone integriert. Wie das Ganze aussieht, haben wir euch in einem gesonderten Artikel zusammengefasst:

Hier informieren wir euch nicht nur über die neuen Waffen und Operator, sondern beantworten euch auch wichtige Fragen zum Thema Fortschritt, Ausrüstung, Ingame-Käufen und vielem mehr!